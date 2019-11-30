AK Parti'nin ilk Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın villası Üsküdar Belediyesi'nce yıkıldı

30.11.2019 09:50 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:08

AK Parti'nin ilk Maliye Bakanı merhum Kemal Unakıtan'ın 1983'ten beri oturduğu ve 2006 yılında yıkıp yeniden yaptırdığı Küçükçamlıca'daki villasının çatısı, Üsküdar Belediyesi tarafından 'kanuna aykırı' olduğu gerekçesiyle yıkıldı.

İstanbul'da kaçak yapılaşmaya karşı başlatılan mücadele kapsamında merhum bakan Kemal Unakıtan'ın villasında dün yıkım gerçekleştirildi. Belediye zabıtalarının yıkım esnasında kendisini tartakladığını iddia eden Kemal Unakıtan'ın eşi Ahsen Unakıtan, zamanında tebligat yapılmadığını savunarak Üsküdar Belediye'sini suçladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir türlü ulaşamadığını da belirten Ahsen Unakıtan, "Fakat etrafı bugün zırhla çevrili. Hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Ne korumasına ne kendisine. Ne de kendisi açıp 'Ahsen yenge nasılsın?' diyor. Ben nasıl ulaşayım nasıl söyleyeyim? Zaten Üsküdar Belediyesi AK Parti'nin belediyesi" dedi.

2006'DA 'KAÇAK' STATÜSÜNDEN ÇIKARILMIŞ VE 3 VİLLA YAPILMIŞTI

Merhum Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Küçükçamlıca'da bahçe olarak aldığı 2 bin 210 metrekarelik araziye ilk villasını 7 Aralık 1983'te yaptı. Yaklaşık 13 yıl sonra 1998'de ise ikinci villayı inşa etti. Ancak 1991'de arsanın da bulunduğu bölge doğal SİT alanı ilan edildiği için sonradan yapılan villa kaçak statüsüne girdi.

İlk villanın 1999 depreminde zarar görmesi, ikinci villanın da kaçak olması nedeniyle Unakıtan, 2005 yılında villalarını yıktı. Unakıtan'ın parseline 2006 yılında Üsküdar Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 3 No'lu Tabiat Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun kararıyla üç villa yapılabilmesi yolunda izin çıktı.

Bunun üzerine Unakıtan, araziye aynı yıl üç villa yaptırdı. Aradan geçen 13 yılın sonunda dün Üsküdar Belediyesi yapı denetim ekipleri, yıkım için Unakıtanların kapısını çaldı. Belediye ekipleri, villalardan birinin çatısını imara ve yapı ruhsatına aykırılık bulunduğu gerekçesiyle yıktı.

AHSEN UNAKITAN YAŞADIKLARINI ANLATTI

Yaşadıklarını Sözcü'ye anlatan Ahsen Unakıtan, villanın çatısında tadilat yaptıklarını belirterek şöyle konuştu: "Dedik ki evi soyalım, çatıyı da yatık halden düz hale getirelim. Gelip bir ölçüm yapılmadı. Sabahın erken saatlerinde buraya 20-30 tane polis arabası, zabıta arabası yolu keserek buraya girdi."

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i konuyla ilgili olarak üç gün önce ziyaret ettiğini ifade eden Ahsen Unakıtan şunları söyledi: "Yıkım kağıdı getirip kapıya yapıştırmışlardı. Kendisine anlattım. Hilmi Türkmen 'Bakan'ın emri var, İstanbul'da binalar uygun değilse yıkılacak. Biz de uygun olmayan binaları havadan izliyor ve yıkıyoruz' dedi. Fakat Bakanımız ben yalıtım yapmak için 40 senedir oturduğum evimi bir tamirata soktuysam 'Git o binayı yık' demiyor. Ben bunu Hilmi Türkmen'e izah ettim. Komşu binaların hepsi uygun yapılmış olup da 40 yıl önce yaptığım evin çatısını düzeltiyorum diye benim çatımı nasıl yıkarsın? Önce bana diyeceksin ki 'Bunu düzelt.' Ben bunu üç günde sökemem ki, üç günde düzeltemem ki. Buraya bu kadar masraf yapmışım bu zor günde. Bana bir ay müsaade edeceksin. Bir ayda yıkılsa burası bunun Üsküdar Belediyesi'ne ne zararı var?"

AHSEN UNAKITAN'DAN "TARTAKLADILAR" İDDİASI

Ahsen Unakıtan sözlerini şöyle sürdürdü: "Eşim rahmetli Kemal Unakıtan, gönül insanıydı. Gece üç buçuğa kadar kapısı açık olurdu. Bir kişiye de ona zulüm yapacak bir davranışta bulunmadı. Recep Tayyip Erdoğan'la 2-3 devre belediyeyi idare etti. 1 kuruş almadan, belediyenin lojmanında oturmadan. Ankara'ya davet ettiler, ekonomiyi düzeltsin diye gitti. İngiltere şilt verdi. 'Faizleri düşürdü, bütçeyi Atatürk'ten sonra siz denk hale getirdiniz enflasyonu indirdiniz' diye."

"AHDE VEFA YOK MU?"

Doğu'da, Güneydoğu'da Köyişleri işe yaramıyor. Bütün her yere kuyu açtı, su götürdü. Böyle bir rahmetlinin eşi bu memlekete emanet. Buna 'Ah de vefa' yok mu? Gelip benim apar topar 40 yıllık duvarımı, çatımı yıkıyorsun. Ben şuan rapor almaya gidiyorum. Ayağıma taş düştü. Burada 80 tane koruma beni tartakladı. Omuzlarımdan tutarak beni tartakladılar.

"BU ZULÜM SON BULMALI"

Bu zulüm son bulmalı. Bir işçinin kafasına taş düştü, yaralandı. İnsanları itibarsızlaştırma son bulmalı. Devlette, kurumlarda, belediyelerde insan içindir. Bu görevler geçicidir. Aslolan 50 tane korumayla değil tek başına sokakta yürüyebiliyor musun? Sana herkes gülerek bakıyor mu? Birbirimizi sevelim. Namaz kılan arkadaşlarıma da bunu söylüyorum. 'Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız' Hadis bu."

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ "TARTAKLAMA" İDDİASINI REDDETTİ

Üsküdar Belediyesi'nden Sözcü'ye yapılan açıklamada ise "Söz konusu villada kanuna aykırı yapılaşma vardı. Kendisine (Ahsen Unakıtan) tebligat gönderilmiş. Uyulmadığı için de yıkım işlemi gerçekleştirilmiş" denildi. Belediye yetkilileri Ahsen Unakıtan'ın "Zabıta beni tartakladı" iddiasını ise reddetti.