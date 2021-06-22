AK Parti'nin ilçe toplantısında Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yenildi! Skandal fotoğraflara tepki yağdı
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AK Parti'nin ilçe toplantısında Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yenildi! Skandal fotoğraflara tepki yağdı

AK Parti'nin ilçe toplantısında Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yenildi! Skandal fotoğraflara tepki yağdı
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Kocaeli AK Parti Gebze ilçe Teşkilatı'nın Arapçeşme Mahallesi'nde sandık başkanları toplantısında, masalara serilen Türk Bayrakları üzerine yiyecekler konuldu. AK Partili yöneticilerin sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraflar büyük tepki çekti.

Kocaeli AK Parti Gebze Seçim İşleri Başkanı Enes Yaylak'ın başkanlığında gerçekleşen sandık başkanları toplantısında, masaya Türk Bayraklarının serilmesi ve üzerinde yemek yenmesi büyük tepki çekti.

'HAYIRLARA VESİLE OLSUN' PAYLAŞIMI

AK Parti Gebze İlçe Başkanlığı, fotoğrafları sosyal medya hesabından, "Seçim İşleri Başkanımız Enes Yaylak'ın Başkanlığında, Kocaeli Büyükşehir ve Gebze Belediyesi meclis üyesi Geçmiş Dönem İlçe Başkanımız Hasan Soba,Teşkilat Başkanımız Mustafa Önal ve Seçim İşleri Başkan Yardımcılarımızın Katılımıyla Arapçeşme Mahallesi Sandık Başkanları Toplantısı gerçekleşmiştir. Toplantımız Hayırlara vesile olsun" notuyla paylaştı. Paylaşıma sosyal medyada tepki yağdı.

AK Parti'nin ilçe toplantısında Türk Bayrağı sofra bezi yapıldı! Skandal fotoğraflara tepki yağdı
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