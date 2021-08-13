AK Parti'nin 20. kuruluş yıl dönümü
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AK Parti'nin 20. kuruluş yıl dönümü

AK Parti'nin 20. kuruluş yıl dönümü
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Politika

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, partilerinin kuruluşunun 20. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, partilerinin kuruluşunun 20. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Nilgün Ök, mesajında, "Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" anlayışıyla 14 Ağustos 2001'de Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan AK Parti'nin "millete hizmet yolunda" 20'nci yılına ulaştığını belirtti.

Türkiye'nin 20 yıl önce birçok alanda yaşadığı sorunları ortadan kaldırma anlayışı ile yola çıktıklarını, demokratikleşme, hukuk devleti ilkesinin gelişmesi, büyüme, sivilleşme ve özgürlükler alanında büyük reformları hayata geçirerek her zaman vatandaşın huzuru ve refahı için çalıştıklarını ifade eden Ök, şunları kaydetti:

"Sağlıktan ulaşıma, eğitimden adalete, tarımdan güvenliğe tüm hizmet alanlarında Türkiye'ye çağ atlatan partimiz 2023 ve 2071 Türkiye'sinin inşası, müreffeh yarınlar ve gelişmiş Türkiye için var gücü ile çalışmaya devam etmektedir. Biz bu partiyi milletimizle birlikte kurduk, milletimizle birlikte büyüttük, tüm icraatımızı milletimizle birlikte hayata geçirdik. Onun için 'daima yeni', onun için 'daima genç' diyoruz. Onun için millete hizmet yolunda daha ilk günkü aşkla, bu kutlu yola devam ediyoruz."

Zolan'ın mesajı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yayımladığı mesajda, 14 Ağustos 2001'in Türk siyasi tarihinde unutulmayacak tarihi günlerden biri olduğunu belirtti.

AK Parti'nin dünya siyasi tarihinde eşi benzerine rastlanmamış bir toplumsal hareketin kendisi olduğunu kaydeden Osman Zolan, "AK Parti kuruluşundan bugüne aziz milletimize hizmet etmek gayesini yaşamaya ve yaşatmaya devam ettirmektedir. Cumhurbaşkanımız ve kurucu Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 14 Ağustos 2001'de çıkılan bu kutlu yürüyüş, kökünü güçlü tarihimizden alarak aziz milletimizin emrinde 20. yaşında da aynı aşk, heyecan ve inanç ile huzur ve güvenin adresi olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Örki'nin mesajı

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki de mesajında, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana Türkiye'de umudun ve başarının adı olduğunu kaydederek, "Girdiği her seçimde başarılarını katlayarak artırıp halkın umudu olan AK Parti, milletten aldığı güçle halka hizmet ederek Türkiye'nin çağ atlamasına ve dünya ülkelerine örnek olacak yeniliklere imza atmıştır. Bunu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ezber bozan girişimleri sağlamıştır. Türkiye, AK Parti ile dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olmaya devam edecektir." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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