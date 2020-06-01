AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete'den büyükşehir belediyesine eleştiri
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AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete'den büyükşehir belediyesine eleştiri

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, yapılan yatırımlar ve gündeme ilişkin konularla ilgili düzenlediği basın toplantısında Muğla Büyükşehir Belediyesini eleştirdi.

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete'den büyükşehir belediyesine eleştiri
01.06.2020 19:07 | Son Güncelleme: 01.06.2020 19:07

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, yapılan yatırımlar ve gündeme ilişkin konularla ilgili düzenlediği basın toplantısında Muğla Büyükşehir Belediyesini eleştirdi.

Parti binasındaki basın açıklamasında, belediyenin zarar eden şirketlerine huzur hakkı ödediğini öne süren Mete, yapımı devam eden 4 bin kişilik öğrenci yurduna ise MUSKİ tarafından 2 yıldır su ve kanalizasyon bağlanmadığını ileri sürdü.

"Muğla Büyükşehir Belediyesinin zaten kar eden her hangi bir işletmesi yok." diyen Mete, "Henüz gelirlerini açıklamayan bazı şirketler var ama MUTTAŞ başta olmak üzere bütün şirketlerinin faaliyet konularında zarar ettiğini görüyoruz. Burada bir de dikkatimi çeken bir konu var. 83 bin lira zarar eden bir işletmede 121 bin lira huzur hakkı alınmış. Bu parayı alırken insanın huzuru kaçar. Ama bu kadar zarar eden bir yerde hangi yüzle bu şirketi yönetenler huzur hakkı alıyorlar? Bunu da dikkatinize sunuyorum." diye konuştu.

Mete, Muğla'da Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun 2018'de inşaatına başladığı 4 bin kişilik kız ve erkek öğrenci yurdu inşaatının devam ettiğini hatırlattı.

Projenin ilk etabını 2 bin kişilik erkek öğrenci yurdu olarak eylül ayında açmayı planladıklarını anlatan Mete, "60 milyon 416 bin liralık bir yatırım. Yüzde 85'i bitmiş halde. Eylül ayına yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Yine 70 milyon 27 bin 100 liralık ikinci bir proje var. Onun da yüzde 65'i tamamlanmış durumda. Onu da inşallah 2020 bitmeden aralık ayında tamamlamayı planlıyoruz." dedi.

Mete, 2018'de yurtların inşaatına başlanıldığı sırada, Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü tarafından MUSKİ'ye ve Muğla Büyükşehir Belediyesine, su ve kanalizasyon için başvuruda bulunulduğunu söyledi.

Aradan 2 yıl geçtiği halde MUSKİ'nin Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenci yurduna, su ve kanalizasyon için bir çalışma yapmadığını belirten Mete, şunları kaydetti:

"MUSKİ, su veremeyeceğini, kanalizasyonun da mevcut sistemi 'kaldırmayacağı' gerekçesiyle bağlayamayacağını belirtmiştir. Olay, İl Koordinasyon Kurulunda da gündeme taşınmış, görüşülmüştür. Bunun sonucunda üniversiteye ait depoya bin 700 metre bağlantıyla su hattının taşınması Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun veya Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün üstlenmesiyle su sorunu çözülmüştür."

Mete, kanalizasyon sorununun hala çözülemediğini ifade ederek, şunları dile getirdi:

"MUSKİ bu sorunu çözmek için ya kendilerine ek bir ödenek yapılmasını ya da bu işi bakanlığın çözmesini beklemektedir. Muğla'nın, Menteşe'nin göbeğinde 2 bin öğrenciye barınma sağlayacak olan bir yapının dahi kanalizasyonunu, suyunu çözemeyen bir büyükşehir belediyesiyle karşı karşıyayız. Gençlik ve Spor Bakanlığımız bir paket arıtma kurarak kanalizasyon sorununu çözme gibi bir çözüm arayışı içerisinde. Hala kesinleşmiş bir şey yok. Ama biz gördüğümüz üzere yatırım yapsanız da hizmet getirseniz de topal ördek gibi bir tarafı. Yani burada bir tesisin dahi su ve kanalizasyon işini çözemeyen bir büyükşehirle karşı karşıyayız. Devletin yaptığı birçok yatırımı kendileri eleştirirken, bir kanalizasyon işini bile çözmekten aciz biz yönetimle karşı karşıyayız."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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