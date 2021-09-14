AK Parti Milletvekili Nabi Avcı'dan Eskişehir'deki eğitim yatırımlarına ilişkin açıklama

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 2021 yılı yatırımlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Avcı, yaptığı yazılı açıklamada, yurt içi ve yurt dışında başarılarıyla iftihar edilen Eskişehirli öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim görmesi için okul inşaatlarına ve güçlendirme çalışmalarına devam edildiğini anımsatarak, Eskişehir 2021 yılı Temel Eğitim Kurumları Yatırım Programı'nda yer alan 13 adet 226 derslik projenin toplam maliyetinin 125 milyon 414 bin 288 lira olduğunu, bu projeler için 2021 yılı ödeneğinin ise 47 milyon 700 bin lira gönderildiğini ifade etti.

Eskişehir'e yapılan yatırımların sadece Eskişehir ile sınırlı kalmayıp komşu illeri hatta bölgeyi de kalkındırdığını belirten Avcı, şunları kaydetti:

"Civar illerden gelen öğrencilerin konaklamasını sağlamak üzere genel bütçe yatırımları olarak 2 adet okula 400 öğrencilik pansiyon binası planlandı. Eskişehir ilçelerinden merkeze göçün önde gelen sebeplerinden biri eğitimdir. İlçelerdeki okulların özellikle memleket meselesi olarak gördükleri teknik ve mesleki liselerin niteliğini ve niceliğini arttırmak üzere Seyitgazi ve İnönü ilçelerinde yapımına başlanılan meslek liseleri tamamlanarak eğitim öğretime hazır hale getirildi. Teknik ve sanayi kalkınmada ilkleri yaşatan Eskişehir bu yatırımlarla yine ilklere imza atacak."

Avcı, bunlara ek olarak ilçelerde onarım ihtiyacı bulunan 53 okulun küçük ve büyük onarımı için 7 milyon 300 bin lira ödeneğin gönderildiğini belirterek, halihazırda Tepebaşı ilçesinde yapımı devam eden projelerin toplam 82 milyon 98 bin 145 liralık ödeneğinin de aktarıldığını bildirdi.

Nabi Avcı, Eğitime Yüzde 100 Destek Kampanyası çerçevesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı (TOBB) tarafından 1 adet 24 derslikli Anadolu lisesinin, TOKİ tarafından Erenköy Mahallesi'nde yapımına başlanılan 24 derslikli Anadolu lisesi inşaatlarının da devam ettiğini belirtti.

ETİ Şirketler Grubu ile imzalanan protokol kapsamında Odunpazarı ilçesinde bulunan ve yapılan tetkik sonucunda yıkılmasına karar verilen Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arsası üzerine 24 derslik, 4 atölye ve 1 spor salonu yapımının planlandığına değinen Avcı açıklamasındaşu ifadelere yer verdi:

"Milli Eğitim Bakanlığı tarafından projeye uygulama onayı alındı. Hayırsever ETİ Şirketler Grubu tarafından aynı protokol içinde yapılacak Odunpazarı ilçesinde Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 24 derslik, 1 atölye binaları yapımı için de hayırsever tarafından özel proje yapımı çalışmalarına başlanıldı. Ayrıca ilimiz hayırseverlerinden Cafer Güven ile imzalanan protokol kapsamında Odunpazarı İlçesinde 12 derslikli Cafer Güven Bilim ve Sanat Merkezi'nin yapımı için gerekli proje çalışmalarına da başlanıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Eskişehir'deki okullarda yaptırılan deprem tetkiki sonucunda güçlendirilmesine karar verilen 4 okulun binalarının güçlendirmesi için 9 milyon 814 bin 212 liralık ödenek geldi. Öğrencilerin öncelikle güvenli bir şekilde eğitim görmelerini amaçlıyoruz."

Okullarda öğrencilerin mevsim şartlarına uygun ısınmalarını sağlarken diğer taraftan da çevre sağlığını ve temizliğini de önemsediklerini belirten Avcı, halen ısınmaları katı yakıt ile sağlanan Eskişehir'deki bütün okulların doğal gaz dönüşümleri için 10 milyon liralık ödeneğin aktarıldığını kaydetti.

Avcı, Eskişehir'in eğitim yatırımlarına maddi ve manevi destekte bulunan başta Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer olmak üzere Eskişehir ve eğitim için katkılarını esirgemeyen hayırseverlere teşekkür etti.