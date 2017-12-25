AK Parti Milletvekili Açıkgöz, Kozaklı İlçe Teşkilatını Ziyaret Etti
AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz haftaya Kozaklı ziyareti ile başladı.
AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz haftaya Kozaklı ziyareti ile başladı.
AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz Nevşehir'de ziyaretlerine Kozaklı ilçesinde partisinin ilçe başkanlığı ziyareti ile başladı. Milletvekili Açıkgöz burada yaptığı açıklamada, "Kozaklı İlçe Başkanlığımızda AK dava arkadaşlarımızla bir aradayız. Kozaklı'nın gelişen ve büyüyen Nevşehir'imizin öncü ilçelerinden olması için hemşehrilerimizle hep birlikte çalışıyoruz" dedi. - NEVŞEHİR