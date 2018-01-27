AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli Gündeme İlişkin Soruları Yanıtladı

Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla 10 Şubat'ta yapılacak olan 6. olağan kongre süreci ve gündeme dair değerlendirmelerde bulunan AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli il kongresi öncesinde 7 Şubat'ta yeni yönetimin belirlenmiş olacağını söyledi. AK Parti ve MHP Genel Başkanı arasında yapılan mutabakatın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için olduğunu da kaydeden Mersinli, "Ben bu mutabakatın yerel seçimlerde partilerin kendi kimliklerini ortadan kaldıracak bir mutabakat şekline dönüşeceğini sanmıyorum" dedi.

10 Şubat 2018 Cumartesi günü saat 15.30'da Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla Atatürk Spor Salonunda gerçekleşecek. 604 delegenin oy kullanacağı kongrede 50 kişilik yönetim kurulu, 25 kişilik yedek yönetim kurulu, 5 kişilik disiplin kurulu ve 3 kişilik demokrasi hakem heyeti listesinin 7 Şubat'ta yapılan başvurular arasından belirleneceği kaydedildi. AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, 17 Ocak Çarşamba günü başlayan yönetim kurulu üyeliği başvuruları kapsamında 10 günde 110 kişinin başvurduğunu belirtirken, gündeme ilişkin açıklamalarda da bulundu.

Liste 7 Şubat'ta belli olacak

Yapılan istişareler ve temayüller sonucu genel merkez tarafından seçimin tek listeyle yapılacağını belirten Mersinli, "Nasip kısmet olursa bizim başkanlığımızda geniş katılımlı bir mutabakatla toplumun her kademesini kucaklayacak, 17 ilçede başarı sağlayacak bir il yönetimi kuracağız. Bu konuda bizde çalışmalarımıza başladık. Yaptığımız çağrılar neticesinde şuan 110 civarında bir başvurumuz oldu. 50 kişilik il yönetimimiz, 25 kişilik yedek yönetimimiz, 5 kişilik disiplin kurulumuz ve 3 kişilik demokrasi hakem heyetimize artarak devam eden başvuru var. Bunlara seçim yapacağız. Önümüzdeki hafta Cuma gününe kadar süre verdik. Cumadan sonra listelerimizi güncelleyip kendi formatımıza uygun hale getirdikten sonra genel merkezimize yollayacağız. Genel merkezin istihbarat çalışmaları sonrasında 7 Şubat günü Teşkilat başkan yardımcımız Ömer Ünal gelecek. Burada onunla birlikte İl Koordinatörümüz Ali Aşlık ile beraber başvurusunu aldığımız arkadaşlarımızın mülakatını yapacağız. Bu mülakatın neticesinde ortaya çıkan tablo içerisinde listemiz şekillenmiş olacak" dedi.

"Yönetimde bazı değişiklikler olacak"

10 Şubat Cumartesi günü Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla İl Kongresini Atatürk Spor Salonunda yapacaklarını hatırlatan Mersinli, "Bir sıkıntı yaşayacağımıza inanmıyorum. Güzel bir kongre atmosferi içerisinde geçireceğimize inanıyoruz. Bir yıl içinde yaptığımız çalışmalardan yönetimimizden ve başkanlığımızdan memnun olunduğunu gördük. Genel merkezimiz de bunu zikretti. Bu nedenle de kongreye bizimle gitme kararı alındı. İnşallah bu performansımızı oluşturacağımız yeni yönetimle tabi belli bir iskelet kadroyu da muhafaza ederek bir kısmında da değişiklik yapacağız. 50 kişilik yedek yönetim kurulumuz 25 kişiye çekildi. 50 kişilik yönetim kurulumuzun bir kısmında değişiklik olacak. Yeni arkadaşlarımızla daha da güçlenmiş bir şekilde 17 ilçeye yayılacak şekilde öncelik 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler, ondan sonra 3 Kasım 2019'da yapılacak milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yukarıda genel merkezimizin de genel başkanımız ve MHP Genel Başkanın başkanlığında mutabakat sağlanması noktasında bir çalışmaları var. Onun da çalışmalarını o şekilde devam ettirip, seçimlere gireceğiz. Özellikle 31 Mart seçimlerine Manisa'da ve Türkiye'de çok iddialı hazırlanmak istiyoruz. Bu konuda toplumla paylaştığımız vaatlerimiz, sözlerimiz var, bunların arkasındayız. İnşallah Manisa'da demokratik ortamda geçen bu rekabeti AK Parti adına 17 ilçe ve büyükşehir adına başarılı olacağımıza ve buna uygun bir il yönetimi oluşturacağımıza inanıyorum. Bu konuda Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Mustafa Ataş'ın, Genel Başkanvekilimiz ve Başbakanımız Binali Yıldırım'ın ve Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda bize güveni tam. Bizleri de destekliyorlar. Milletvekillerimizle beraber çok güzel çalışmalara imza atacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

AK Parti ve MHP arasındaki mutabakat

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle ilgili AK Parti ile MHP arasındaki ortak ittifakın yerelde de olup olmayacağıyla ilgili olarak sorulan bir soruyu da değerlendiren Başkan Mersinli, "Bizim inancımız liderler noktasında mutabakat olacak. Bu liderler mutabakatı noktasında görünen şu ki özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde ilk turda geniş katılımlı yüzde 50+1'i bulabilmek. Bu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bu konuda yaptığı bir uzlaşı vardır. Bu belki diğer partilerle birlikte devam edip, ilk turda yüzde 55'le, yüzde 60'la, yüzde 62 ile yani alınabilecek en üst noktada cumhurbaşkanlığını seçebilmek adına yapılmış bir mutabakat. Genel başkanlar düzeyinde değerlendirilecek. Ben yerel seçimlerde partilerin kendi kimliklerini ortadan kaldıracak bir mutabakat şekline dönüşeceğini sanmıyorum" şeklinde konuştu.

CHP'nin Manisa'da bazı ilçelerde belediye başkan adaylarını erkenden belirlenmesini de değerlendiren Mersinli, bu noktada genel merkezin talimatları noktasında hareket ettiklerini vurguladı. AK Parti'nin Mart sonuna kadar kongreleri tamamlayacağını dile getiren Mersinli, "Büyükşehir olarak ilk kongre tarihini alan illerden biriyiz. Yaz sonunda veya Eylül ayında Genel Merkezimizin 6. Olağan büyük kongremizi yapacağız. Ondan sonrada yerel seçimler için takvimler, belediye başkan adayları, belediye meclis üyeleri belirlenmeye başlanacak" dedi. - MANİSA