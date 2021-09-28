AK Parti Malatya Milletvekili Tüfenkci gençlerle bir araya geldi

MALATYA (AA) - AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Topsöğüt Mahallesi'nde gençlerle bir araya geldi.

Tüfenkci'nin iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Topsöğütlü gençlerle buluşmasında amatör futbol takımı kurulması ve bölgeye lise yapılması yönündeki talebi alan Tüfenkci, "Futbol kulübü kurulması için her şey tamam. Lise için de elimden geleni yapacağımın sözünü veriyorum. " dedi.

Tüfenkci, ülke gündemine ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, " Türkiye'nin gelmiş olduğu noktadan rahatsız olanlar var. Bu mücadelenin doruğa çıkacağı nokta 2023 seçimleri olacak. İftiraların, algı operasyonlarının, soğanların, patateslerin üzerinden siyaset yapılacağını çok göreceğiz bu süreçte. Dünyada enerji fiyatları yükselirken Türkiye'deki enerji fiyatlarını bahane ederek oy devşirmeye çalışan ve bunu acımasızca iftiraya dönüştüren muhalefetle karşı karşıyayız. Bütün bunlara rağmen bizler meselenin özünden sapmadan büyük resme bakarak 2023'ten sonra Türkiye'yi nerede görmek istiyoruz bunu düşünerek bir yön vermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi en az dört katı büyüttüklerini ifade eden Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Hizmet ve eser AK Parti'nin işi. Birileri konuşur ama AK Parti yapar. Biz bunu slogan olarak söylemiyoruz. Yapmış olduğumuz şehir hastaneleri ile söylüyoruz, yapmış olduğumuz yollarla söylüyoruz. Her ilçeye yapmış olduğumuz hastanelerle söylüyoruz, köprülerimizle söylüyoruz. Maalesef bunu israf olarak görenler var. 'Niye köprü yapıyorsunuz?' diyenler var. Yolun medeniyet olduğunu belirtmek istiyoruz. Eski yolları hatırlamayanlara bunu bir israf olarak sunmaya çalışan bir muhalefeti de üzülerek görüyoruz. 'Bu hastaneleri niye yapıyorsunuz?' diyorlar. Şehir hastanelerinin niye yapıldığını pandemi bize gösterdi. İhracatta 200 milyon dolarların üzerine çıkıldıysa, bu yapılan limanlarla, köprülerle, yollarla ve altyapılarla oldu. Bundan sonraki hedefimiz insanların refah düzeyini arttırmak. Refah düzeyi arttıkça yaşam standartlarının da daha fazla yukarı çıkacağını unutmayalım."