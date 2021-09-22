AK Parti'li Yavuz'dan erken seçim tartışmalarına ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti'li Yavuz'dan erken seçim tartışmalarına ilişkin açıklama Açıklaması

AA / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Politika
AK Parti'li Yavuz'dan erken seçim tartışmalarına ilişkin açıklama Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, seçimlerin erkene alınması için hiçbir neden olmadığını belirterek "Türkiye'de seçimlerin erkene alınmasına ilişkin ortam söz konusu değildir.

SAKARYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, seçimlerin erkene alınması için hiçbir neden olmadığını belirterek " Türkiye'de seçimlerin erkene alınmasına ilişkin ortam söz konusu değildir. Dolayısıyla 18 Haziran 2023'te inşallah milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yapacağız." dedi.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ile Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu'nu ziyaret eden Yavuz, kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı. AA çalışanlarına başarılar dileyen Yavuz, burada yaptığı açıklamada, erken seçim konusunun yoğun şekilde tartışılmaya başlandığını söyledi. Tartışmaların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olmasıyla bağlantılı hale getirilmesinin anormal olduğunu belirten Yavuz, konuların birbiriyle alakasının olmadığını ifade etti. Bu tartışmaları, geçmişte Türkiye'deki olağanüstü dönemleri arzulayan kesimlerin iştigallerine benzettiğini dile getiren Yavuz, yapılanları "367" örneğiyle özdeşleştirdiğini aktardı. Meclisin o dönemde çıkmaza sürüklendiğini anımsatan Yavuz, "Bugün olan tartışmaları çok benzetiyorum. Bu, Cumhurbaşkanımızın birinci dönemi, Anayasa'mıza göre iki dönem aday olabiliyor. Oysa sanki Sayın Cumhurbaşkanı'mız, anayasa değişikliği olmadan önceki dönemi de saymak suretiyle ikinci dönemi yaşıyor gibi bir intiba uyandırılmaya çalışılıyor. Bu kesinlikle yanlıştır." diye konuştu.

Yavuz, 2012 yılında yapılan yasa değişikliğinin ardından CHP'li 115 milletvekilinin Anayasa Mahkemesine itiraz başvurusunda bulunduğunu hatırlatarak "Anayasa Mahkemesi ta o dönem bir karar verdi; 'Anayasa değişiklikleri önceki dönemlerden bağımsız şekilde insanları ileriye dönük olumlu etkileyebilir, olumsuz bir şekilde kişileri etkilemesi mümkün değildir.'" dedi.

Anayasa Mahkemesine o kanunu götüren CHP'lilerin ve etrafındaki insanların o günkü kararı unutmuşçasına bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olamayacağını dile getirdiğini aktaran Yavuz, "Oysa o günden farklı olarak Anayasa Mahkemesi kararına baktığımızda Cumhurbaşkanı'mızın yeniden aday olmasının önünde hiçbir engel yok. Sadece bu kadarı değil, aynı şekilde sistem değişti. O günkü Cumhurbaşkanı kavramıyla bugünkü Cumhurbaşkanı kavramı aynı şeyi ifade etmiyor. Anayasanın 101. maddesi tamamen değişti. Kanunların geriye işlemezliği söz konusu. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yeniden aday olmasının önünden hiçbir engel yoktur ve bunu söz konusu etmek bile mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

"Erken seçim olmayacağını bile bile muhalefet partileri tarafından erken seçim yapalım diye isteniyor"

Yavuz, seçimlerin erkene alınması için hiçbir neden olmadığını vurgulayarak "Türkiye'de seçimlerin erkene alınmasına ilişkin ortam söz konusu değildir. Bunun için hiçbir neden de yoktur. Dolayısıyla 18 Haziran 2023 tarihinde inşallah milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yapacağız. Cumhurbaşkanımızın yeniden aday olmasına ilişkin seçimlerin öne alınması gibi bir düşünce de asla hukuki değildir, yasal değildir, doğru da değildir. Ancak muhalefet partileri biraz 'Onunla bununla ilgili kafaları biraz daha karıştıralım.' diye maalesef akşamdan sabaha her gün bunu yeniden pişirip pişirip kamuoyuyla paylaşmaya çalışıyor. Bunların doğru olmadığını dile getirelim istedik." değerlendirmesinde bulundu.

Erken seçim tartışması yapanlara yönelik eleştiride bulunan Yavuz, şunları kaydetti:

"Erken seçimi aslında bence çok da istiyor değiller, kamuoyunu meşgul etmek için. Bir de salgın sürecinden çıktık, Türkiye çok hızlı bir şekilde toparlanıyor, bu yılı inşallah en az yüzde 9 büyümeyle gerçekleştireceğimiz şekilde tüm uzmanlar hemfikir hatta bazıları yüzde 10'un altına düşmeyeceğini öngörüyor. Her şey daha iyiye giderken 'Biz bir an önce seçime gidebilir miyiz, seçime gidemezsek bile kafaları karıştırabilir miyiz?' gibi bir mülahazayla açıkçası Millet İttifakı partileri bunu sık sık dile getiriyorlar."

Ziyaretin sonunda Velioğlu, Yavuz ve Alemdar'a, AA'nın hazırladığı Türkiye Cumhuriyeti tarihine ışık tutacak belge niteliğindeki "100 Yıllık Türkiye" kitabını takdim etti.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

AA / Ömer Faruk Cebeci - Son Dakika Haberleri
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kuruluna hitap etti: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kuruluna hitap etti: (3)

 AK Partili Numan Kurtulmuş'tan Z kuşağı çıkışı: Anketlerde açık ara birinci partiyiz

AK Partili Numan Kurtulmuş'tan Z kuşağı çıkışı: Anketlerde açık ara birinci partiyiz
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sezai Temelli Ekrem İmamoğlu Ahmet Davutoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Özge Özpirinçci Mehmet Ali Erbil
Spor Balotelli Cristiano Alex Teixeira Ali Palabıyık Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AK Parti'li Yavuz'dan erken seçim tartışmalarına ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 16:06:58. #1.17#