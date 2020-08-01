Ak Parti'li Ünal'dan CHP'ye 'sosyal medya yasası' tepkisi
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Ak Parti'li Ünal'dan CHP'ye 'sosyal medya yasası' tepkisi

AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, sosyal medya yasasını Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacak olan CHP'ye tepki göstererek, "Suriye'de siz Esed'in yanında duruyorsunuz, Libya'da Hafter'i destekliyorsunuz, Doğu Akdeniz'de Mavi Vatan'da Yunan...

Ak Parti'li Ünal'dan CHP'ye 'sosyal medya yasası' tepkisi
01.08.2020 15:03 | Son Güncelleme: 01.08.2020 15:07

AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, sosyal medya yasasını Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacak olan CHP'ye tepki göstererek, "Suriye'de siz Esed'in yanında duruyorsunuz, Libya'da Hafter'i destekliyorsunuz, Doğu Akdeniz'de Mavi Vatan'da Yunan tezlerini savunuyorsunuz, Mısır'da Sisi'yi destekliyorsunuz, şimdi sosyal medya meselesinde de maalesef Twitter'ın, Facebook'un çıkarlarını savunmak yerine onlara dönün 'Siz gelin Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile hukuki, yasal, mali bir muhataplık oluşturun' deyin. ve lütfen TBMM'nin yaptığı bu yasal düzenlemenin yanında durun" dedi.

Mahir Ünal, memleketi Kahramanmaraş'ta bir dizi bayram ziyaretinde bulundu. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, parti yönetimi ve ilçe belediye başkanlarının da eşlik ettiği ziyaretlerde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ünal, sosyal medya yasasıyla ilgili çalışmalara Şubat ayında başladıklarını söyledi. Öncelikli olarak Avrupa Birliği'nin (AB) bu konuda yaptığı çalışmaları incelediklerini ve AB'nin sosyal ağ sağlayıcılarını bilgi toplumunun hizmet sağlayıcıları olarak tanımladığını ifade eden Mahir Ünal, AB internet ortamı ve sosyal ağlarla ilgili olarak da dezenformasyonla ve terörle mücadele olmak üzere 2 kırmızı çizgi koyduğunu kaydetti. Sosyal ağların dezenformasyon oluşturmaması ve herhangi bir şekilde teröre, şiddete, siber zorbalığa meydan vermemesi ve zemin oluşturmaması konusunda da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AIHM) kararları olduğunu belirten Mahir Ünal, "Biz bunu temel alarak öncelikle Almanya'nın yaptığı düzenlemeyi temel alarak yaklaşık 5 aylık bir çalışma gerçekleştirdik" dedi.

'SİZ KİMİN TARAFINDASINIZ?'Türkiye'de sosyal ağ kullanıcısı 55 milyon kişinin bulunduğunu, sosyal medya yasası ile bu kişilerin sosyal ağlarda haklarını korumak, temel hak ve özgürlüklerini güvence altına almak, kişisel verilerinin korunması, özel hayatın gizliliği gibi konularda bir düzenleme yapıldığını kaydeden Ünal, şöyle devam etti: "Ama maalesef muhalefet yine bu konuda Türkiye'nin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendi vatandaşlarıyla ilgili yaptığı özgürlükleri güvence altına almak için yaptığı düzenlemede sansürden, yasaktan, fikir özgürlüğün kısıtlanmasından, ifade özgürlüğünün kısıtlanmasından bahsediyor. Burada şunu sormak gerekiyor. Siz kimin tarafındasınız? Yapılan bu yasal düzenleme öncelikli olarak 55 milyon vatandaşımızın kullanıcı durumda olduğu bu sosyal ağlarla hukuki ve mali bir muhataplık oluşturmayı amaçlıyor. Yani Twitter, Facebook, Instagram ve diğer sosyal ağlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile yasal ve mali bir muhataplık oluşturmazsa biz, vatandaşlarımızın sosyal medyadaki haklarını nasıl koruyacağız. Almanya bunu yaptı. Geçtiğimiz günlerden Amerika Kongresi, büyük beşli dediğimiz teknoloji devlerini çağırdı, kongre tam 4.5 saat hesaba çekti. Şimdi biz bırakın hesaba çekmeyi, bırakın soru sormayı biz muhataplık oluşturmak istediğimizde muhalefet bizi sansürcülükle, yasakçılıkla, özgürlükleri kısıtlamakla suçluyor."'BİZİMLE MUHATAP OLMALARI İÇİN TABİİ Kİ BAZI YAPTIRIMLAR GETİRECEĞİZ'Öncelikli olarak sosyal ağlarda kullanıcı olan 55 milyon kişinin hakkını, hukukunu, korumak için bu sosyal ağlarla bir muhataplık oluşturulması gerektiğini belirten Ünal, şunları söyledi: "Eğer bu muhataplığı oluşturmazlarsa Almanya'nın yaptığı gibi cezai müeyyide uygulayalım. Eğer bu cezai müeyyideye rağmen hala Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile muhatap olmuyorlarsa o zaman reklam yasağı getirelim. Buna rağmen hala muhatap olmuyorlarsa o zaman biz bant daraltmaya gidelim. Şimdi bizimle muhatap olmaları için tabii ki bazı yaptırımlar getireceğiz. Bu yaptırımları getirirken de biz müzakerelerimize, görüşmelere devam edeceğiz. Şimdi CHP dönüp Twitter'a, Facebook'a, YouTube'a, Instagram'a siz Türkiye'ye neden gelip Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile bir muhataplık oluşturmuyorsunuz' demek yerine maalesef Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve hükümeti suçlamaları ve burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanında olmak yerine TBMM'yi yaptığı bu yasal düzenlemeyi sansür, yasak gibi nitelendirmeleri maalesef hoş değil. Biz buradan CHP'ye şunu söylüyoruz. Suriye'de siz Esed'in yanında duruyorsunuz, Libya'da Hafter'i destekliyorsunuz, Doğu Akdeniz'de Mavi Vatan'da Yunan tezlerini savunuyorsunuz, Mısır'da Sisi'yi destekliyorsunuz, şimdi sosyal medya meselesinde de maalesef Twitter'ın, Facebook'un çıkarlarını savunmak  yerine onlara dönün 'Siz gelin Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile hukuki, yasal, mali bir muhataplık oluşturun' deyin. ve lütfen TBMM'nin yaptığı bu yasal düzenlemenin yanında durun. Ama maalesef şimdi diyorlar ki 'Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz.' Peki Anayasa Mahkemesi'ne hangi gerekçeyle gideceksiniz? 'Efendim bu yapılan düzenleme yasakçı ve sansürcü.' Yani Twitter'la, Facebook^la, YouTube'la Almanya'nın, Fransa'nın, Amerika'nın yaptığı gibi hukuki, mali bir muhataplık oluşturma isteğinin neresi yasakçılık, neresi sansürcülük bunu sormak lazım."

Kaynak: DHA

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