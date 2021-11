AK Parti'li Özhaseki, Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'nde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, toplumun her kesimine hizmet etmenin, onların yanında olmanın huzurunu yaşadıklarını, özellikle gençler için özel projeler hazırladıklarını kaydetti.

Özhaseki, Başkent Millet Bahçesi'ndeki Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'nde yaptığı konuşmada, devletin zayıflara ulaşmakta zorluk çektiği yerlerde yerel yönetimler olarak vatandaşın yanında olduklarını, sosyal belediyeciliği inşa ettiklerini belirtti.

Asıl büyük işlerin 2002 AK Parti iktidarından sonra başladığını, vatandaşın desteğiyle Türkiye'de pek çok şehrin çağ atladığını, Avrupa kentleri ile yarışır şehirler haline geldiğini ifade eden Özhaseki, son dönemde de gönül belediyeciliğini inşa etmeye çalıştıklarını söyledi.

Mehmet Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim gayretimiz eser bırakmak. Başkaları varsın yalanlarla uğraşsınlar. Bizler eserlerimizin kalıcı olduğunu biliyoruz. Bu uğurda gece gündüz demeden çok çalışıyoruz. Bugün ülkemizde 1390 belediye var. Cumhur İttifakı olarak girdiğimiz son seçimlerde 1030 belediye kazandık.

Toplumun her kesimine hizmet etmenin, onların yanında olmanın huzurunu yaşıyoruz. Toplumun her kesimine hizmet ediyoruz, özellikle gençlerimiz için özel projeler hazırlıyoruz. Çünkü ülkemiz nüfusunun yüzde 50'si 30 yaş altında. Önümüzdeki seçimlerde de 6 milyondan fazla gencimiz ilk defa oy kullanacak. Onlar ne düşünüyor, hayata nasıl bakıyorlar. Onların beklentileri nasıl şekilleniyor diye uzun çalışmalar yaptık. Bu çalışmalarda gördük ki kariyer planlaması yapıyorlar, meslek sahibi olmak istiyorlar. Gelecekle ilgili de çok güzel düşünceleri var. Ama bir de kara propaganda var. Sanki gençlerimizin kendi değerlerinden uzaklaştığı, bu milletin kendine has o güzel değerleriyle kavga ettiği şeklinde bir anlayışı vermeye çalışıyorlar. Halbuki o kadar yanlış bir düşünce ki bu. Biz bunu çok net görüyoruz. 'Hangi değerler uğruna siz fedakarlık edersiniz, ne için siz bu mücadeleyi sürdürürsünüz' diye sorduğumuzda, 'vatanın bütünlüğü için birlik, dirlik için millet, bayrak için' diyen gençlerin oranı yüzde 70'lerin üzerinde. İşte gençlik burada."

Festival kapsamında kurulan çadırlarda 150'den fazla belediyenin stant açarak, gençlikle ilgili çalışmalarını anlatacağını belirten Özhaseki, festivalde müzik dinletilerinin ve konserlerin düzenleneceğini, kültür, sanat ve spor alanında yaklaşık 100 etkinliğin yapılacağını da aktardı.

Özhaseki, gençlerin akşam saatlerinde çadırlarda ve Başkent Millet Bahçesi konferans salonunda, mesleğinde başarılı olmuş kültür, sanat ve iş dünyasından isimlerin konuşmalarını dinleyebileceklerini ve yöresel lezzetleri tadabileceklerini dile getirdi.

AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Son Dakika Haberleri

