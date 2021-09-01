Başörtülü kadınla ilgili anısı büyük tepki çeken Tanju Özcan özür diledi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bir YouTube programında tüp bebek konusunda yardım isteyen bir kadınla olan anısını anlatmış ve kamuoyunda büyük tepki toplamıştı. Bolu Belediye Meclisi toplantısında AK Parti'li meclis üyelerinin salonu terk ederek tepki gösterdiği Özcan, "Gerçekten bu anlattıklarımdan siyasi olarak değil de samimi olarak üzülen kadınlar ve kadın dernekleri varsa onlardan da özür dilemek düşer bana" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı bir Youtube programında, programın sunucusu Armağan Çağlayan'ın siyasette yaşadığı komik anılarla ilgili sorusu üzerine, sağlık sorunu nedeniyle çocuk sahibi olamayan ve tüp bebek konusunda kendisinden yardım isteyen bir kadınla ilgili anısını anlattı.

TÜP BEBEK KONUSUNDA YARDIM İSTEYEN KADINLA ANISINI ANLATTI

Tanju Özcan programda anısını şöyle anlattı:

"Bir açılış yapıyoruz, Bolu'da acelem de var. Bir tesettürlü bayan geldi. 'Tanju Bey bir konu var konuşabilir miyiz' dedi. Ben de 'Hemen Ankara'ya dönmem lazım. Özel değilse burada konuşabilir misiniz" dedim. 'Sıkıntı yok' dedi. 'Benim bebeğim yok. Bana yardımcı olur musunuz" dedi. 'Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim' dedim. Meğer kadın tüp bebek tedavisi olmak istiyormuş. Tabii öyle konuya böyle girince çevredekiler gülüyor. Benim böyle çok fazla anım var."

TEPKİLERİN ODAĞI OLDU

Başkan Özcan'ın bu sözleri özellikle sosyal medyada yoğun şekilde tepkiye neden oldu. 'İğrençsinTanjuÖzcan' etiketiyle Twitter gündeminde binlerce twett atılarak 1'inci sırada yer aldı. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) de Tanju Özcan'ın bu sözlerinin ardından, "Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kendisinden yardım isteyen kadın hakkında yaptığı açıklama ve ahlak dışı imaları, kadınlara bakış açısını ortaya koymaktadır. Bu tavrıyla erkeklik imajını zedeleyen Özcan, sadece o kadından değil bütün toplumdan özür dilemelidir" şeklinde açıklama yaptı.

AK PARTİ'Lİ ÜYELER SALONU TERK ETTİ

Akşam saatlerinde yapılan Bolu Belediye Meclisi toplantısında da, toplantının dilek ve temenniler kısmında AK Parti'li Belediye Meclis Üyeleri Tanju Özcan'a tepki amacıyla salonu terk etti.

"BU ANIYI ANLATTIĞIM İÇİN ÜZGÜNÜM"

Tanju Özcan, meclis toplantısının ardından kendisine gösterilen tepkilerle alakalı gazetecilere açıklamalarda bulundu. Başkan Özcan, söylediği sözlerden dolayı üzgün olduğunu ifade ederek, "Armağan Çağlayan'ın programına katıldım. Program zaten magazin ağırlıklı. Orada bana ne yapmak istediğimi sordu. Ben de siyasetin mizahi yönlerini öne çıkaran bir kitap yazmak istediğimi söyledim. Çok fazla mizah dolu anılarımız da var. Bunları yazmak istediğimi söyledim. Sonra aklıma gelen ilk esprili anımı anlatmamı istedi. Aklıma bu anı geldi. Keşke gelmeseydi. Şundan dolayı üzüntü duyuyorum. Bu yaşanmış bir olay. O program bir magazin ağırlıklı program. Benim gibi tecrübeli bir siyasetçinin o anıyı orada anlatmaması gerekiyordu. Ama benim orada amacım kadınlarımızı rencide etmek değil. Hiçbir zaman kadına el kaldırmış, şiddet göstermiş bir insan değilim. Bunu herkes bilir. Kadınlara ne kadar saygılı olduğumu herkes bilir. Ben bunu kadınları incitmek için yapmadım. Ama yine de bu anıyı anlattığım için üzgünüm. O anda ağzımızdan o anı çıktı" dedi.

"HALK BENİ BİLİYOR"

Sığınmacılara yönelik sözlerinden dolayı, bazı çevrelerin kendisinin açığını aradığını dile getiren Özcan, "Ama bu 'İğrençsinTanjuÖzcan' hastaghini yapanlar troller. Neden yapıyorlar? Çünkü Türkiye'nin en önemli sorunlarından birine parmak bastım. Ne dedim; göçmen dedikleri sığınmacılarla ilgili yaptığım açıklamalar Türkiye'de büyük yankı ve destek buldu. Bundan dolayı açığımızı arıyorlar. Biz de orada anlatmamamız gereken bir anımızı anlattık. Bazen siyasetçi konuşurken ağzından anlatmaması gereken bir şeyi anlatır ya. O benim samimiyetimden oldu. Yoksa iğrençliğimden falan değil. Bunu yapanların amaçlarını biliyorum. Halk beni biliyor. Benim yakın çevrem ve iş arkadaşlarım da benim kadınlara nasıl pozitif ayrımcılıkla yaklaştığımı da biliyor" diye konuştu.

"BANA ÖZÜR DİLEMEK DÜŞER"

Başkan Özcan, sözlerine üzülen kadınlardan özür dilediğini belirterek, "Ama bundan dolayı gerçekten samimiyetle üzüntü duyan kadınlar varsa, gerçekten bu anlattıklarımdan siyasi olarak değil de samimi olarak üzülen kadınlar ve kadın dernekleri varsa onlardan da özür dilemek düşer bana. Ama siyasi olarak bu işin peşini sürdürenlere beni hastagh yapanlara hiçbir sözüm yok. Onların sözlerini ciddiye dahi almıyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı