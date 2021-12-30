AK Parti'li Karacan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Karacan, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.
Yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve Hilal", spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğrafını seçen Karacan, haber kategorisinde ise Mustafa Çiftçi'nin "Yangından kaçış" fotoğrafına oy verdi.
AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
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