AK Parti'li Karacan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti'li Karacan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AK Parti'li Karacan, AA'nın
AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Karacan, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve Hilal", spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğrafını seçen Karacan, haber kategorisinde ise Mustafa Çiftçi'nin "Yangından kaçış" fotoğrafına oy verdi.

Hakimin soru sorma şekline sinirlenip parmak sallayan HDP'li Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı

Hakimin soru sorma şekline sinirlenip parmak sallayan HDP'li Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title