AK Parti'li Dağ'dan, Kılıçdaroğlu'nun 'Dünya Bankası kredisi' açıklamasına tepki Açıklaması - Haberler
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AK Parti'li Dağ'dan, Kılıçdaroğlu'nun "Dünya Bankası kredisi" açıklamasına tepki Açıklaması

AA / Etem Geylan - Haberler | Politika
AK Parti'li Dağ'dan, Kılıçdaroğlu'nun

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "30 Ekim'deki depremin ardından İzmir'deki orta hasarlı binalar için Dünya Bankası ile anlaşıldığı ancak bu krediyi Hükümet'in engellemeye çalıştığı" şeklindeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "30 Ekim'deki depremin ardından İzmir'deki orta hasarlı binalar için Dünya Bankası ile anlaşıldığı ancak bu krediyi Hükümet'in engellemeye çalıştığı" şeklindeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Hamza Dağ, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'de dün depremzedelerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu'nun, bir vatandaşla girdiği diyalogda, "Yurt dışından kredi alıyoruz bu binaları yapmak için o krediyi de engelliyorlar." şeklinde ifadeler kullandığını kaydetti.

Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulmuş herhangi bir uluslararası kredi sözleşmesinin olmadığını, konuya ilişkin Dünya Bankasının da buna benzer açıklama yaptığını belirtti.

Dağ, açıklamasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in, kredi sözleşmesine ilişkin, "Bir mutabakat hasıl oldu ama imzalanmış bir sözleşme de yok henüz. Hazine ve Maliye Bakanlığının onay ve garanti verme süreci devam ediyor, bu sonlanmış değil. El birliği ile çalışacağız, hızlı bir şekilde de Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz." şeklindeki sözlerine de yer verdi.

Kılıçdaroğlu'nun 25 Haziran'daki İzmir ziyaretinde de benzer ifadeler kullandığını aktaran Dağ, "CHP bunu her seferinde yapıyor. Yapamadıkları ve hayata geçiremedikleri her icraat için bahaneler uyduran CHP yönetimi, sürekli olarak iktidarı ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı suçlamaktadır. Bu meselede de olduğu gibi Kılıçdaroğlu ısrarla yalan söylüyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İzmir'de 22 Şubat'ta 5 bin 93 konut ve 259 dükkan için temel atma töreni yapıldığını vurgulayan Dağ, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Tıpkı, Elazığ'da olduğu gibi, İzmir'de de konutların temelleri depremden sonra 2 ay gibi kısa sürede atıldı. Depremde en çok etkilenen Bayraklı ilçesindeki Adalet, Manavkuyu ve Mansuroğlu mahallelerinde yıkılan veya ağır hasar gören binaların olduğu bölgelerde, toplam büyüklüğü 75 bin metrekare olan 7 ayrı rezerv yapı alanı olarak belirlendi. Buralarda inşaatlar hızla devam ediyor. TOKİ tarafından bu 7 bölgede yatırım bedeli 886 milyon lira olan 1444 konut ve 208 dükkanın yapımı devam ediyor. Buradaki 619 konut ve 90 dükkanı ekim ayının sonunda tamamlayarak hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmeyi planlıyoruz. Yine Bayraklı'daki 3 milyon 800 bin metrekare büyüklüğündeki rezerv alanda da depremzede vatandaşlar için 3 bin 649 rezerv konut ve 51 dükkan inşa ediyoruz."

Her zaman vatandaşın yanında olacaklarını belirten Dağ, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Görüldüğü üzere devletimiz, mağduriyetlerin giderilmesi için canhıraş bir şekilde çalışmalarını sürdürürken, İzmir Büyükşehir Belediyesi, depreme dayanaksız olan binalarına bir çivi bile çakamamıştır. Deprem konusunda, kendi koydukları hedeflerin bile yanına yaklaşamayan, popülizmle İzmir'i yönetmeye çalışan bu zihniyet, maalesef yine sınıfta kalmıştır. Vatandaşlarımız müsterih olsun, daha önce olduğu gibi hükümetimiz verdiği sözlerinin arkasındadır, hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına izin vermeyecektir."

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AA / Etem Geylan - Son Dakika Haberleri
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