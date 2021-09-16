İzmir Milletvekili Çankırı'dan Başkan Ergün'e Ziyaret - Haberler
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İzmir Milletvekili Çankırı'dan Başkan Ergün'e Ziyaret

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İzmir Milletvekili Çankırı'dan Başkan Ergün'e Ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve beraberindeki heyeti makamında konuk etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ak Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve beraberindeki heyeti makamında konuk etti.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, İzmir İl Başkan Danışmanı Hayrettin Uçak, Bornova İlçe Başkanı Veysel Güldoğan, meclis üyeleri ve parti teşkilatı ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ziyarette bulundu. Ziyarete konuşan Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, beraberindeki heyeti tanıttı. AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin selamlarını Başkan Ergün'e ileten Çankırı, Başkan Ergün'e çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, Büyükşehir Belediyesi'nin il genelinde gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Manisa'nın 17 ilçesinde aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Başkan Ergün, "Manisalıların huzuru ve mutluluğu için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu noktada Manisalı vatandaşlarımız için projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi. AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'ye de selamlarını ileten Başkan Ergün, ziyaretin sonunda konuklarına Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla ve 38 akademisyenin çalışmalarıyla hazırlanan 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' adlı 4 ciltlik eseri armağan etti.

İzmir Milletvekili Çankırı'dan Başkan Ergün'e Ziyaret

İzmir Milletvekili Çankırı'dan Başkan Ergün'e Ziyaret

İzmir Milletvekili Çankırı'dan Başkan Ergün'e Ziyaret

İzmir Milletvekili Çankırı'dan Başkan Ergün'e Ziyaret

İzmir Milletvekili Çankırı'dan Başkan Ergün'e Ziyaret

İzmir Milletvekili Çankırı'dan Başkan Ergün'e Ziyaret

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Haber: İzmir Milletvekili Çankırı'dan Başkan Ergün'e Ziyaret - Haberler
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