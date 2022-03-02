Ak Parti'li Çelik: Türkiyesiz NATO olmaz

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bugün bir kere daha görülmüştür ki Türkiyesiz NATO olmaz. Türkiye ayrıca NATO'nun sıradan bir ülkesi değildir, kilit ülkelerinden bir tanesidir" dedi.

Ak Parti'li Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekilleriyle yaptığı toplantının ardından basın toplantısı düzenledi. Çelik, 50 milletvekilinin katıldığı toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin çeşitli değerlendirmelerde bulunduğunu, ayrıca savaşın Türkiye'ye olan etkilerinin değerlendirildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin diplomasi trafiğinin sürdüğünü belirten Çelik, "Bugün de görüşmeler olacak. Tabii gelinen noktada dünya düzeninin dikişlerine, uluslararası hukuk ve uluslararası sisteme jilet atan bu dikişleri paramparça etmeye dönük bir tablo söz konusu. Ukrayna'nın bu şekilde bir saldırıya uğraması karşısında bunu haksız ve hukuksuz bulduğumuzu, egemen bir devlet olarak Ukrayna'nın egemenliğinin hedef alınmasının, topraklarının siyasi bütünlüğünün hedef alınmasının yanlış olduğunu söylüyoruz" dedi.

"CHP'nin genel başkanları bu tip kriz durumlarında geçmişte değer sağlayan pozisyonlar üretmişlerdir. Şimdi ise karşımızdaki ülkelerden duymadığımız şeyleri burada duyuyoruz. Keşke CHP, yakın bölgemizdeki bu savaş karşısında karşı karşıya kalacağımız etkiler açısından bir takım önerilerde bulunsa, kulak kabartılacak, değerlendirilecek bir takım analizler üretse. Kriz zamanlarında en önemli şey, eleştiri yapacaksınız tabii ki ama Türkiye Cumhuriyeti devletinin aldığı bu pozisyonunu desteklemektir. Eleştiri yapılacaksa yapılacak, öneri getirilecekse getirilecek; ama sürekli olarak siyasi sabotaj mantığı içinde davranmanın alemi yok. Bir de güvenlik toplantısına katılanlar için, kendi yaşına yakışmayacak şekilde maalesef argo 'işe yaramaz' diye bir ifade kullanmış. Benim buna verilecek Adana usulü bir cevabım var; ama hem zamanı değil hem de bana yakışmaz. Kendisinin yaşını dikkate alarak, ben bir cevap vermeyeceğim. Bu yakışıksız üslubunu iade ediyorum."

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Haber-Kamera: Buğra OLAÇ-Oğuzhan DEMİR/ANKARA, -