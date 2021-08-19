AK Parti'li Çalık: "5,7 kilometrelik Kuluncak-Hekimhan yolunun ihalesi 26 Ağustos'ta yapılacak"

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 27,6 kilometrelik Kuluncak-Hekimhan bağlantı yolunun yarım kalan 5,7 kilometrelik kısmının tamamlanması için yapım ihalesinin 26 Ağustos'ta gerçekleştirileceğini belirtti.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 27,6 kilometrelik Kuluncak-Hekimhan bağlantı yolunun yarım kalan 5,7 kilometrelik kısmının tamamlanması için yapım ihalesinin 26 Ağustos'ta gerçekleştirileceğini belirtti.

Çalık'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Milletvekili Çalık, beraberinde Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı Mahmut Boyraz, AK Parti Kuluncak İlçe Başkanı Ahmet Boyraz, MHP Kuluncak İlçe Başkanı Mustafa Kılıç ile ilçe merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Kuluncak Kaymakamı Alparslan Sözen'i ziyaret ederek ilçedeki yatırım ve proje talepleri konusunda istiarede bulunan Çalık, daha sonra mahalle muhtarları ve STK temsilcileri ile istişare toplantısı düzenledi.

Çalık, buradaki konuşmasında, Kuluncak-Hekimhan yolunun kalan 5,7 kilometrelik kısmının 26 Ağustos'ta ihale edileceğini açıkladı.

İlçede yapımı devam eden Karaçayır Göleti'nin yaklaşık maliyetinin 22 milyon lira olduğunu ve yüzde 50 oranında fiziki gerçekleşmesinin tamamlandığını belirten Çalık, göletin gövde ikmalinin 2022 yılında tamamlanmış olacağını kaydetti.

Alvar, Kızılhisar ve Karıncalık göletlerinin ise planlama aşamasında ve incelemelerinin devam ettiğini aktaran Çalık, ilçenin doğalgaza kavuşturulması için başlatılan girişimlerin ise devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine