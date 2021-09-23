Ak Parti'li Bostancı : Sadece Kürt meselesi değil kimliğe ilişkin problem görmüyoruz

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, 'Kürt sorunu' tartışmalarıyla ilgili, "Şiddetin gölgesi altında bu işler konuşulmaz. 'Şiddet çeksin gölgesini; bir demokratik ortamda her şeyi konuşuruz' şeklinde ilkeli ve halka yaslanan bir tavır olmalı. Bu konular terörün gölgesinde değil, serbestçe, özgürce bir zeminde konuşulmalı. Temelde biz sadece Kürt meselesi değil, kimliğe ilişkin bir problem görmüyoruz" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Bostancı, CHP'nin gündeme getirdiği 'Kürt sorunu' ve bu konuda son dönemdeki söylemlere ilişkin DHA'ya konuştu. Bostancı, meselenin Kürt meselesi olmadığını belirterek, "Mesele 80'li yılların başlarında PKK'nın silahlı bir güç olarak devreye girmesiyle birlikte şiddetin hayaleti altında bir siyasal anlayışın uç vermesi. Bu problemli bir durumdur. Eğer ortada şiddet varsa o şiddetin gölgesi, vesayeti ve onun dayatması altında siz demokratik zeminde hiçbir meseleyi konuşamazsınız. Şiddet varsa demokrasinin bütün mekanizmalarını işletebilmek mümkün olmaz. O zamandan bu yana PKK varlığını sürdürüyor. Hayaletini Türkiye üzerinde dolaştırıyor ve Türkiye'deki siyasal tartışmaları çeşitli mekanizmalar marifetiyle tayin etmeye çalışıyor. Türkiye'nin demokratik zemininde kim hangi adla ne tartışmak istiyorsa bir kere şiddete ilişkin bu hayaletten kurtulması ve serbestçe özgür iradesiyle halkla kurmuş olduğu temas ve onun demokratik aklı istikametinde bu tartışmaları yapması gerekir" diye konuştu.

CHP ve İYİ Parti'nin de içinde olduğu 6 siyasi partinin başlattığı 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' konulu çalışmayı da değerlendiren Bostancı, "Çalışmaların anlamını açıklamaları gerekir. Ne yapmak istediklerini açıklamaları gerekir. Çünkü; Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçme sürecinde ve sonraki dönemde, 'Millet İttifakı'nı oluşturan bileşenler veya belli temalar çerçevesinde bir araya gelen siyasetler, Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemine itiraz ettiler. Alternatif olarak da 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' dediler. Ama bu üç kelimenin dışında bir dördüncü kelime eklemediler. Ama bunun yanında 4, 5, 6'ncı kelime eklemek için bir çaba içeresine girdilerse biz bundan memnunluk duyarız. Neyi iddia ediyorlar, neyi güçlendirecekler? Demek ki geçmişteki sisteme ilişkin problemler bakımından en azından aramızda bir yakınlık var. Ama geleceğe ilişkin aramızda fark olabilir. Farkın ne olduğunu görebilmek için, siz neyi teklif ediyorsunuz, nasıl bir sistem teklif ediyorsunuz, nasıl bir anayasa ön görüyorsunuz? Bunları söylemeleri gerekir ki Türkiye'de akla dayalı, polemiklerin ötesinde rasyonel bir müzakere ortamı olsun. Bekliyoruz" diye konuştu.