AK Parti Kayseri İl Teşkilatı basın mensuplarıyla bir araya geldi
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AK Parti Kayseri İl Teşkilatı basın mensuplarıyla bir araya geldi

AK Parti Kayseri İl Teşkilatı basın mensuplarıyla bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

AK Parti Kayseri İl Teşkilatı kentteki basın temsilcileriyle bir araya geldi.

AK Parti Kayseri İl Teşkilatı kentteki basın temsilcileriyle bir araya geldi.

Bir düğün salonunda düzenlenen toplantıya, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'nun yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, Parti Sözcüsü ve Başkan Yardımcısı Ramazan Bedir ile teşkilat üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Burada konuşan AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu, Türkiye genelinde pek çok noktada çıkan yangınlarla mücadele eden orman ve itfaiye teşkilatına kolaylıklar dileyerek, yangınların en kısa sürede son bulmasını diledi.

Kovid-19 salgınına rağmen teşkilat olarak durmadıklarını, "sıkılmadık el, girilmedik ev bırakmayacağız" düsturuyla hizmetlere devam ettiklerini anlatan Çopuroğlu, bu süreçte sosyal medyayı da etkin olarak kullandıklarını söyledi.

Çopuroğlu, devletin tüm afetlerde verdiği sözü tuttuğunu, Malatya, Elazığ depremlerinde olduğu gibi yangın bölgelerindeki mağdurlara da gereken yardımların yapılacağını, devletin tüm kurumlarının yangın bölgesinde olduğunu vurguladı.

Başkan Yardımcısı Bedir ise tüm dünyada etkisini artıran orman yangınlarında devlet ve milletin el ele vermesi gerektiğini dile getirdi.

CHP'nin yangınlara dair tavrını eleştiren Bedir, "CHP yangını fırsat, fırsatı da ganimet bilerek milli birliğimize maalesef kastetmiştir. Bundan yaklaşık altı ay önce 'Bu parti, ne zaman Türkiye'nin partisi olacak' dediğimizi hatırlatmak isterim." diye konuştu.

Yanan orman alanlarının imara açılacağına ve otel yapılacağına dair de söylentiler olduğuna dikkati çeken Bedir, anayasanın 169. maddesinde, yanan orman yerine yenisinin yetiştirileceğinin açıkça hüküm altına alındığını aktardı.

CHP'nin söylemlerinde ve eylemlerinde tutarsızlıklar olduğunu savunan Bedir, "Hizbi, iftirayı, yalanı ve tefrikayı rehber edinmiş bu yol, yol değildir. Sırf Sayın Cumhurbaşkanımızı karalamak, yapılan muhteşem hizmetleri gölgelemek maksadıyla söylenen her yalanın cevabını, milletimiz sandıkta verecektir. Defalarca milletin mahşeri vicdanında sınıfta kalan CHP ve küflü siyaseti yine hezimete uğrayacaktır." ifadelerini kullandı.

Kentte yapılan ve AK Parti'yi eleştiren bir sokak röportajına değinen Bedir, şunları kaydetti:

"Kayserimizde senaristi önceden belirlenmiş ve kurgulanmış masum bir sokak röportajı gibi servis edilen montaj bir film izledik. Burada, genç, yaşlı engelli, çiftçi, emekli, esnaf bir karede buluşmuş. Hep bir ağızdan muhalefetin AK Parti düşmanlığını dile getirdiğini işittik. Bu işi yapan şahsın İYİ Parti Antalya teşkilatında üst kurul adayı olmaya çalışan bir partili olduğunu da öğrendik. Şimdi sormak istiyoruz, bu röportajları yapan şahsın ana işi, sokak röportajı yapmak ise ilave işi nedir? CHP Belediyesinde veya iştiraklerinde ilave bir iş yaptı mı? Buna karşılık bir bankamatik kartı var mı, maaş aldı mı? Şehrimize saat 15.30'da gelip, hızlıca yapılan bir röportajın ardından 'görev tamam şimdi yemek vakti' deyip saat 16.30 civarı İYİ Parti İl Başkanının misafiri olarak ikindi yemeğinde bulundu mu?"

Bedir, gerçekleri ters yüz ederek kimsenin dezenformasyon yapmasına müsaade etmeyeceklerini, Kayseri'nin AK Parti'nin yıkılmaz kalesi olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Çopuroğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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