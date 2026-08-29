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18 yıllık Dede Baltacı cinayetinde kritik gelişme! Eski dosyadan 4 tutuklama çıktı

18 yıllık Dede Baltacı cinayetinde kritik gelişme! Eski dosyadan 4 tutuklama çıktı
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Ankara Şereflikoçhisar'da 2008 yılında ölü bulunan ve 18 yıldır faili belirlenemeyen Dede Baltacı cinayetinde yeni gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, dosyanın yeniden incelenmesiyle daraltılmış baz çalışması, HTS kayıtları, Adli Tıp raporu ve bu verilerle uyumlu tanık beyanı sonucunda 5 şüphelinin tespit edildiğini açıkladı. Düzenlenen operasyonun ardından 4 şüpheli tutuklanırken, cezaevinde bulunan bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

  • 2008 yılında Ankara Şereflikoçhisar'da ölü bulunan Dede Baltacı cinayetinin dosyası yeniden incelendi ve 5 şüpheli tespit edildi.
  • Operasyon sonucunda F.K., R.K., A.Ö. ve F.E. tutuklandı; cezaevinde bulunan M.K. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
  • Soruşturmada daraltılmış baz çalışması, HTS kayıtları, Adli Tıp raporu ve tanık beyanı birlikte değerlendirildi.

18 yıllık faili meçhul Dede Baltacı cinayetinde yürütülen yeni çalışmalar soruşturmanın seyrini değiştirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2008 yılında Ankara Şereflikoçhisar'da ölü bulunan Dede Baltacı'nın dosyasının yeniden incelendiğini ve cinayetin failleri olduğu değerlendirilen 5 şüphelinin tespit edildiğini açıkladı.

Yürütülen çalışmaların ardından gerçekleştirilen operasyonda F.K., R.K., A.Ö. ve F.E. tutuklandı. Cezaevinde bulunduğu belirtilen M.K. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

BAZ VE HTS KAYITLARI YENİDEN İNCELENDİ

Yıllar sonra yeniden ele alınan dosyada teknolojik imkanlardan da yararlanıldı. Soruşturma kapsamında daraltılmış baz çalışması ve HTS kayıtları incelendi.

Elde edilen veriler, Adli Tıp raporu ve bu verilerle uyumlu tanık beyanıyla birlikte değerlendirildi. Bakan Gürlek'in aktardığına göre yapılan çalışmalar sonucunda, Dede Baltacı cinayetinin failleri olduğu değerlendirilen 5 şüpheli tespit edildi.

Soruşturmada ulaşılan bulguların ardından operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında haklarında işlem yapılan şüphelilerden F.K., R.K., A.Ö. ve F.E. tutuklandı. Halihazırda cezaevinde bulunan M.K. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

BAKAN GÜRLEK: PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 18 yıllık faili meçhul Dede Baltacı cinayetinde gelinen aşamaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"18 yıldır faili belirlenemeyen Dede Baltacı cinayetinde yaşandı. 2008 yılında Şereflikoçhisar’da ölü bulunan Baltacı’nın dosyası, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığımız ve Şereflikoçhisar İlçe Jandarma Komutanlığımızın yürüttüğü çalışmalarla yeniden incelendi.

Daraltılmış baz çalışması, HTS kayıtları, Adli Tıp raporu ve bu verilerle uyumlu tanık beyanı sonucunda cinayetin failleri olduğu değerlendirilen 5 şüpheli tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonun ardından F.K., R.K., A.Ö. ve F.E. tutuklandı; cezaevinde bulunan M.K. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir faili meçhul dosyanın peşini bırakmayacağız. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızla güçlü koordinasyon içerisinde, teknolojinin ve bilimin bütün imkânlarını kullanarak gerçeği ortaya çıkarmaya devam edeceğiz.

Ucu nereye giderse gitsin, suçlular er ya da geç adalet önünde hesap verecektir."

Ali Kemal İsmailoğlu
Ali Kemal İsmailoğlu
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