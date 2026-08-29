18 yıllık hasret bitti, Aziz Yıldırım'ın gözleri doldu! Akıllara Ali Koç geldi
Fenerbahçe'nin 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne kalmasının ardından soyunma odasına inen Başkan Aziz Yıldırım, futbolcuları tek tek tebrik ederken duygusal anlar yaşadı. Gözleri dolan Yıldırım'ın konuşmasının ardından futbolcular "Büyük Başkan" tezahüratı yaptı. Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntülerin ardından bazı Fenerbahçe taraftarları Ali Koç dönemini hatırlatarak Aziz Yıldırım'a övgüde bulundu.
- Fenerbahçe, Lyon'u eleyerek 2008-09 sezonundan sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı.
- Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Lyon maçı sonrası soyunma odasında futbolcuları tebrik ederken duygulanıp gözleri doldu.
- Futbolcular Aziz Yıldırım'a 'Büyük Başkan' diye tezahürat yaparken, bazı taraftarlar eski başkan Ali Koç ile kıyaslama yaptı.
Fenerbahçe'nin 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretine son verdiği Lyon karşılaşmasının ardından soyunma odasında yaşanan anların görüntüleri günler sonra ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin Devler Ligi biletini almasının ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım soyunma odasına inerek futbolcuları ve teknik ekibi tebrik etti.
AZİZ YILDIRIM'IN GÖZLERİ DOLDU
Futbolcularla konuşan ve elde edilen başarı nedeniyle takımı kutlayan Aziz Yıldırım'ın bir anda duygulandığı görüldü. 18 yıl sonra gelen Şampiyonlar Ligi bileti sonrası Yıldırım'ın gözlerinin dolması, soyunma odasında yaşanan duygusal anlara damga vurdu.
FUTBOLCULARDAN "BÜYÜK BAŞKAN" TEZAHÜRATI
Aziz Yıldırım'ın tebrik konuşmasının ardından bu kez futbolcular devreye girdi. Sarı-lacivertli oyuncular hep birlikte “Büyük Başkan” şeklinde tezahürat yaparak Yıldırım'a karşılık verdi. Futbolcuların tezahüratı sırasında Aziz Yıldırım'ın yaşadığı mutluluk da görüntülere yansıdı.
TARAFTARLARDAN ALİ KOÇ KIYASLAMASI
Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından bazı Fenerbahçe taraftarları, eski başkan Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında kıyaslama yaptı. Taraftarlardan “Ali Koç'a bir kere bile bu tezahürat yapılmadı” ve “İşte gerçek lider Aziz Yıldırım” şeklinde yorumlar geldi. Fenerbahçe, Lyon'u eleyerek 2008-09 sezonundan sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmıştı.