Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye gözdağı: Esas amacımız Fenerbahçe'yi yenmek

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, ligde oynayacakları Fenerbahçe karşılaşması öncesinde Gazete Gerçek'e açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılmasının sarı-lacivertli takıma önemli bir motivasyon kazandırdığını belirten Yıldırım, Samsunspor olarak sahaya galibiyet hedefiyle çıkacaklarını söyledi.

"FENERBAHÇE TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİNDİRDİ"

Fenerbahçe'nin 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönüşüne değinen Yıldırım, sarı-lacivertlilerin yorgun görünmesine rağmen motivasyonunun yüksek olduğunu söyledi.

Yıldırım, “Fenerbahçe çarşamba gecesi Türkiye'yi çok sevindirdi. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılıyor. Fenerbahçe yorgun gibi gözüküyor ama inanılmaz bir motivasyonları var. Samsun'a da mutlak galibiyetle gelecekler.” ifadelerini kullandı.

"BİR TEK FENERBAHÇE'Yİ YENEMEDİK"

Samsunspor'un karşılaşmadaki hedefini de açıklayan Yıldırım, Süper Lig'deki 4 büyükler arasında henüz mağlup edemedikleri tek takımın Fenerbahçe olduğunu vurguladı.

"Hedefimiz maçta önce yenilmemek sonra da alabilirsek 3 puan almak. Biz mutlak puan için maça çıkacağız. Esas amacımız Fenerbahçe'yi yenmek. Bu benim Süper Lig'de dördüncü yılım. Süper Lig'de 4 büyük takımın Fenerbahçe dışında hepsini yendik. Sadece Fenerbahçe'yi yenemedik. Bu sefer de Fenerbahçe'yi yenelim istiyoruz"

"KAZANAN SAMSUNSPOR OLSUN"

Karşılaşmanın keyifli geçmesini beklediğini dile getiren Samsunspor Başkanı, iki takımın da kendi oyununu sahaya yansıtacağını söyledi.

Yıldırım, "Eksiklere rağmen inanılmaz güzel bir maç olacak. Biz oyunumuzu oynayacağız. Fenerbahçe de oyununu oynayacak. İlginç ve güzel bir maç olacak. Kazanan Samsunspor olsun istiyorum. Mutlak galibiyet için maça çıkacağız ama en kötü beraberlik olsun diyoruz" dedi.

TARAFTARA ÇAĞRI

Yüksel Yıldırım son olarak Samsunspor taraftarına tribünleri doldurma çağrısında bulunarak, "Umarım taraftarlarımız stadyumu doldurur. Biz taraftarımızın desteğiyle maçlarımızın çoğunu kazandık. Bu maçta da böyle olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.