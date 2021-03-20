AK Parti Karaman Milletvekili Şeker, hayatını kurtardığı Bolathan Yerdana bebeği hastanede ziyaret etti
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AK Parti Karaman Milletvekili Şeker, hayatını kurtardığı Bolathan Yerdana bebeği hastanede ziyaret etti

20.03.2021 18:33 | Son Güncelleme: 20.03.2021 18:41
AK Parti Karaman Milletvekili Şeker, hayatını kurtardığı Bolathan Yerdana bebeği hastanede ziyaret etti

AK Parti Karaman Milletvekili Dr. Recep Şeker, Türk Hava Yollarının (THY) Bişkek-İstanbul seferini yapan tarifeli uçağında solunumunun durması nedeniyle müdahale ederek hayatını kurtardığı Bolathan Yerdana bebeği tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

AK Parti Karaman Milletvekili Dr. Recep Şeker, Türk Hava Yollarının (THY) Bişkek-İstanbul seferini yapan tarifeli uçağında solunumunun durması nedeniyle müdahale ederek hayatını kurtardığı Bolathan Yerdana bebeği tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Şeker, Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yeni doğan yoğun bakım servisinde tedavisi süren bebeğin akciğerlerinde erken doğuma bağlı kapasite yetersizliği olduğunu söyledi.

Bebeğin gözlerinde de erken doğuma bağlı problem bulunduğunu belirten Şeker, "Muhtemelen ameliyat için Rusya'ya gidiyorlarmış." dedi.

Bolathan bebeğin genel sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren Şeker, "Doktor Bey, müdahalenin zamanında yapıldığını söyledi. Kalp durmasıyla beynin oksijensizleşmesi arasında zaman kaybı olmaması, herhangi beyin hasarına yol açmamış. Vücut, o oksijensizliğin bir etkisini görmemiş." diye konuştu.

"Bolathan bebeğin vadesi dolmamış, biz de vesile olduk." ifadesini kullanan Şeker, akciğerleri yetersiz hastaların uçakla seyahatinin istenilen bir durum olmadığını, bu hastaların özel şartlarda götürülmelerinin daha doğru olduğunu vurguladı.

Şeker, olaydan sonra kendisine, "Yolculuk sırasında üç hastaya müdahale etmişsiniz. Hangi uçakla gidecekseniz bundan sonra sizinle yolculuk edelim." şeklinde espriler de yapıldığını aktardı.

Şeker, uçakla yolculuk sırasında dili nefes borusuna doğru kaçan ve solunumu duran Kazakistan uyruklu bir aylık Bolathan Yerdana isimli bebeğe müdahale ederek hayata tutunmasını sağlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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