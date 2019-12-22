: AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım: "Teröre bu topraklarda asla ve asla geçit verilmeyecek"

22.12.2019 23:11 | Son Güncelleme: 22.12.2019 23:15

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla bölücü terör örgütlerinin sinsi planlarının çökertildiğini belirterek, "İnşallah gelecekte hem ülkemizde hem de güney sınırlarımızda yeni bir terör oluşumunun önüne geçtik. Teröre bu topraklarda asla ve asla geçit verilmeyecek." dedi.

Temasları kapsamında Elazığ'da bulunan Yıldırım, kentteki bir otelde düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılarak, AK Parti'ye geçen Erimli Beldesi Belediye Başkanı Cihan Yılmaz ile Bükardı Beldesi Belediye Başkanı Hüseyin Açmaz'a parti rozeti taktı.

Daha sonra Fırat Üniversitesi kampüsüne geçerek, mimarlık fakültesinin açılış töreninde konuşan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ülkeyi refahla buluşturmak için tüm ekibiyle çalışırken, diğer yandan sınırın ötesindeki mağduriyetleri gidermek ve iç karışıklıkları sona erdirmek için var gücüyle mücadele ettiğini vurguladı.

Çevre ülkelerdeki bütün gelişmelerin ve sorunların kendilerini ilgilendirdiğini, buradaki mağdur ve mazlum insanlara karşı sorumluluklarının olduğunu ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Her biri Kıbrıs Harekatı kadar üç tane operasyonu süper güçlere rağmen yapan ülkenin adı Türkiye'dir, liderinin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Suriye'de Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarını yaparak bölücü terör örgütlerinin ülkemize yönelik sinsi planlarını çökerttik. İnşallah gelecekte hem ülkemizde hem de güney sınırlarımızda yeni bir terör oluşumunun önüne geçtik. Teröre bu topraklarda asla ve asla geçit verilmeyecek. Ülkemizin birliğine ve kardeşliğine göz koyanlara asla prim verilmeyecek. Bu topraklarda birlikte olmanın şartı bayrağımız bir olacak, vatanımız bir olacak, milletimiz bir olacak ve devletimiz bir olacak."

"Gençlerle başaracağız"

Ülkenin, gençlere daha çok iş imkanı sağlamasının, güçlü ve istikrarlı bir yönetimle mümkün olabileceğine dikkati çeken Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşte bu yüzdendir ki yıllardan beri özlemini duyduğunuz hizmetler birer birer yapıldı. Dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürerek bugünlere geldik. Artık dünya değişiyor, bütün ülkelerin birbirine ihtiyacı var. Onun için dijital çağa girdik, dijital çağ demek alın terinin yanına akıl terini de koymak demektir. Sadece makine ya da tekstil imalatı yapmak, tarımla meşgul olmak yetmez. Onun için akıl teriyle alın terini birleştirip dünyanın gelişen teknolojilerine sahip bir ülke olmaya mecburuz. Bunu da geleceğimiz olan gençlerle başaracağız."

Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık ve Zülfü Demirbağ da katıldı.

Kaynak: AA

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