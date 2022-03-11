İZMİR (İHA) - Ak Parti İzmir'den opera binası çıkışı... Başkan Sürekli: "Salyangoz hızıyla dahi yol almıyor"

İZMİR İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Karşıyaka'daki opera binasının inşaatı hakkında eleştirilerde bulunan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Salyangoz hızıyla dahi yol almıyor. İnşallah öyle olmaz; ama sonu hüsranla bitecek gibi görünüyor" dedi. Başkan Sürekli, ulaşıma zam yapılmasına ilişkin de "Belediyenin finansal durumundaki sıkıntıları gidermek için yapılan bir çalışma olduğu kanaatindeyiz" diye konuştu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı İsmail Çiftçioğlu, AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Sefa Şahin, AK Parti İzmir Tanıtım ve Medya Başkanı Dilaver Kişili ve AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Dereboylu Keseli, Karşıyaka Mavişehir'de İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden opera binasının şantiyesi önünde basın açıklaması yaptı. Başkan Sürekli, inşaatın henüz yüzde 40'ının tamamlandığını, projede maddi kaybın 500 milyon lira olduğunu ifade ederek, inşaatın salyangoz hızıyla dahi yol almadığını öne sürdü.

"Bir türlü bitmeyen projelerden biri"

"Anlaşılan biz İzmirliler mutlu son göremeyeceğiz" diyen Başkan Sürekli, sözlerini şöyle sürdürdü: "İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlanacağı duyurulan, başlanılan projeler, salyangoz hızıyla dahi yol alamıyor. Aksine geriye gidiş ve maddi kayıplar var. Bunun sebebi İzmir Büyükşehir Belediyesinin plansızlığı, üretmek konusundaki yetersizliği, iş bilmezliği. Sonuç; büyük maddi kayıplar, İzmirlilerin projelerine kavuşamaması ve hüsran oluyor. O hüsranlardan biri de İzmir'in Mavişehir'deki opera binası. Bu da salyangoz hızıyla dahi yol almıyor. İnşallah öyle olmaz ama sonu hüsranla bitecek gibi görünüyor. Şu anda burada hiçbir faaliyet yok. Bir türlü bitmeyen projelerden biri."

"Hiç umudumuz yok"

Opera binası konusunun 2005-2006 yıllarında konuşulmaya başlandığını kaydeden Başkan Sürekli, "Bir türlü proje aşamasına geçilmedi. 2016 yılında ilk ihalesi yapıldı ama beceriksiz planlama nedeniyle ihaleye kimse girmedi. 2017'de ikinci ihale yapıldı ve tartışmalı bir ihale oldu. Yapılan ihalede, buranın bin 350 günde bitirileceği söylendi. Aziz Kocaoğlu görevi devrettiğinde buranın yüzde 10'u bitmişti. Başkan Soyer görevi devraldıktan sonra 3 yılda yüzde 30'unu tamamladı. Şu anda yüzde 40'ı tamamlanmış durumda. 2023'te bitireceklerini söylüyorlar. İnşallah ama hiç umudumuz yok. Burada maddi kayıp 500 milyon lira. Bu aşamadan sonra ihaledeki yanlışlıklardan dolayı sahneyi kim, nasıl yapacak o bile belli değil" ifadelerini kullandı.

"İnşallah bunların yaptıkları zamlar da fırsatçılık olmasın"

Basın toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Başkan Sürekli, dünya genelinde ekonomik dalgalanmalar olduğunu belirterek İzmir'deki ulaşım zammıyla alakalı şu değerlendirmede bulundu: "Gıda konusunda bazı fırsatçılar var, stokçular var, fırsat kollayarak zamlar yapıp halkı zor duruma sokuyorlar. İnşallah bunların yaptıkları zamlar da fırsatçılık olmasın. Bu yapılan zamları bu durumdan istifade ederek belediyenin finansal durumundaki sıkıntıları gidermek için yapılan bir çalışma olduğu kanaatindeyiz. Evet, zam yapılabilir. Akaryakıttaki artışlar malum; ama bunun makul düzeyde yapılması lazım ve otomatiğe de bağlanmaması lazım. İZSU ve ESHOT zamlarında farklı niyetler olduğunu tahmin ediyoruz. İnşallah olmaz. ESHOT, 400 milyon lira kredi aldı. Biz de destek verdik. Onun dışında 3 milyar lira olan borç, 12 milyar lira oldu. Bu borç bu sene artmadı, 3 senede arttı. Finansal açıdan kötü bir yönetim var. Kılıf arıyorlar. Türkiye'de belediye olarak sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi mi var? Sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi mi akaryakıt zammından etkileniyor? Lütfen bu konularda mevcut durumu bahane ederek beceriksiz yönetimlerine kılıf aramasınlar."