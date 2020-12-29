AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Şenocak, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Şenocak, haber kategorisinde İssam Rimawi'nin "Filistinliler direnişte", spor kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Milli yüzücü Nil Şahin", yaşam kategorisinde ise Cem Genco'nun "Suriyeli Muhammed ailesine kavuştu" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Şenocak, Filistinlilerin işgale karşı verdiği mücadelenin kendisini çok etkilediğini, bu sebeple haber kategorisinde "Filistinliler direnişte" fotoğrafına oy verdiğini belirtti.

Fotoğraf karesinde işgalin yapıldığı bölgede sınırsız gücün nasıl kullanıldığının çok güzel bir örneğini gördüklerini aktaran Şenocak, "Davasını sonuna kadar savunmaya çalışan Filistinli kardeşimizin bir elinde Filistin bayrağı diğer eliyle zırhlı aracı itmeye çalıştığını görüyoruz. Vatanseverliğin çok kutsal anlamı olduğuna inanıyorum. Açıkçası duygulandıran bir fotoğraf olduğu için bunu seçtim." dedi.

Spor kategorisinde seçtiği fotoğrafa ilişkin de Şenocak, "Burada fotoğrafı çeken arkadaşın hakkını teslim etmek için bu fotoğrafı beğendim. Engelli bir sporcumuz Nil Hanım. Burada sanki suyun içinde çekilmiş bir fotoğraf değil de sanki çizilmiş bir resim gibi duruyor. Açıkçası engelli bir sporcumuzun su içinde çekilen bu karesinin çok güzel olduğunu düşündüğüm için oyladım." değerlendirmesinde bulundu.

Şenocak, yaşam kategorisinde tercih ettiği fotoğrafa ilişkin ise "Suriyeli Muhammed kardeşimizin ailesine kavuştuğu bir fotoğraf. Orada zalim Esed rejiminin hava saldırısıyla yaralanan ve ülkemizde tedavi olan 11 yaşındaki Suriyeli kardeşimizin babasıyla buluştuğun an görülüyor. Bunu en iyi baba olanlar anlar. Burada kendi evladını bu halde görmesi içler acısı, büyük bir travma." ifadesini kullandı.

Suriye'de yaşanan zulme ve zalimliğe karşı asla sessiz ve duyarsız kalmadıklarını dile getiren Şenocak, şunları kaydetti:

"O zalimden, o zulmün altından kaçan herkese gönlümüzü sonuna kadar açtık ve onları kendi ülkemizin bir parçası olarak gördük. Yemeklerimizi, sofralarımızı, evlerimizi paylaştık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, zulmün her zaman karşısında oldu ve Müslüman kardeşlerimizin hep yanında olmaya devam etti. Zaten dünyada bir zulüm olsa haykıran bir Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Başkanı Tayyip Erdoğan'ı gördük. Birleşmiş Milletler'de bunun çok yakın örneğini gördük. 'Dünya 5'ten büyüktür' diyebilen bir lideri ilk kez görmüş olduk. Zulme karşı sesini duyuran bir ülkenin vatandaşı olmaktan ayrıca gurur duyduk."

"İyinin içerisinde en iyisini seçmek bizi bayağı zorladı"

Şenocak, fotoğrafları çeken muhabir ve foto muhabirlerine ve "Yılın Fotoğrafları" oylamasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Her bir karenin farklı bir incelik taşıdığına dikkati çeken Şenocak, "Hepsinde farklı bir duygu olan ve hepsinde farklı bir anlamın yüklendiği fotoğraf kareleri. En iyisinin içinden en iyisini seçmeye çalıştık. Burada kötünün iyisi değil de hep iyiler var. İyinin içerisinde en iyisini seçmek bizi bayağı zorladı. Anadolu Ajansını tebrik ediyorum. Çok güzel kareler yakalamış arkadaşlar. Bundan sonraki çalışmalarda başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Irtak