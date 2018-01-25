AK Parti İl Başkanı Eri, Trabzonspor Taraftarlar Derneğini Ziyaret Etti

AK Parti Mardin İl Başkan Nihat Eri, Kızıltepe ilçesinde bulunan Mardin Trabzonspor Taraftarlar Derneğini ziyaret ederek bir süre dernek yöneticileriyle görüştü.

Başkan Eri, AK Parti Kızıltepe İlçe Başkanı Faruk Kılıç, Ak Parti Derik İlçe Başkanı Süleyman Karahan ve beraberindeki heyeti birlikte Mardin Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı İbrahim Aydın karşıladı. AK Parti Mardin İl Başkan Nihat Eri, "Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemdir. Sizi kutluyorum. Ülkenin kuzeyini güneyini birleştirdiniz. Bir gönül köprüsü kurdunuz. Trabzonluları da kutluyorum. Güneydoğu'ya Kızıltepe'ye Mardin'e Derik'e olan ilgilerinden dolayı. Tabi bizi birleştiren bir manevi bağımız var. Rahmetli Şehit Kaymakamımız Muhammed Fatih Safitürk kardeşimizin Trabzonlu olması ve hayatında bu bağı kurmak için bu gönül köprüsünü oluşturmak için çaba harcamış olması bizim için de bir vasiyet niteliğindedir. Sizler şehit kaymakamımızın bu vasiyetini yerine getirdiniz. Manevi hatırasını canlandırıyorsunuz. Bizlerde bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Trabzon'a gidecek maç izleyecek kardeşlerimiz umarım Trabzonluları daha iyi tanıyacak Trabzonlular Mardinlileri Kızıltepelileri Deriklileri daha iyi tanıyacak ve bu ülkenin barışına katkı anlamında bir çaba olacak. Soylu bir çabadır kutlu bir çabadır. Bizden onlara selam götürün. Buraya geldikleri zaman vaktimiz müsait olursa bizlerde aranızda bulunalım. Bütün dernek üyelerinize sizin şahsında hepsine selamlarımızı sevgilerimizi iletin. Bu tür çabaların çoğalmasın arzu ediyoruz, teşekkür ediyoruz" dedi.

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