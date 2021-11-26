AK Parti İl Başkanı Aydın, saha çalışmalarına devam ediyor

DİYARBAKIR (İHA) - Ak Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın ve beraberindeki partililer, Hazro ilçesine ziyarette bulundu.

İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın tarafından başlatılan, 16 ilçe ile birlikte 17'inci ilçede buluşma şeklindeki 'İlçe ilçe 2023'e programına 14'üncü ilçe olan Hazro ilçesi ile devam edildi. Partililer, ilçe merkezi ve kırsal yerleşim yerlerinde vatandaşlarla buluşarak sorunları dinledi, taleplerin zaman kaybedilmeden yerine getirilmesi için ilgili kurumlarla iletişime geçerek çalışma başlattı. Başkan Aydın Hazro da yaptığı açıklamada yarının şekillenmesinde etkili olmak için bir yola koyulduklarını söyledi. Yolculuğun bir sorumluluk, bir kardeşlik hukuku gerektirdiğini bildiklerini belirten Başkan Aydın, "Tüm teşkilatımız ile birlikte, ilimizin geleceği için omuz omuza verip mücadele ediyoruz. Sonuna kadar bu mücadeleyi sürdürüp elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. AK Parti sevdası bir gönül işidir. Bizler hizmet için buradayız. Allah'ın izni ile 2023'e de Diyarbakır'ımızı en iyi şekilde hazırlayıp taşıyacağız ve bu hizmeti hep birlikte vereceğiz. Sahada olmaya, hemşerilerimizin derdini dinlemeye ve onlara hizmetkar olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Diyarbakır'ımızın ihtiyacı olan turizm, tarım, ekonomik, kültürel ve kalkınma yönündeki eksikliklerini göz önünde bulundurup, bütün bu alanlarda şehrimize çok iyi bir seviyeye çıkartacağız ve Diyarbakır 2023'e hazır diyeceğiz" dedi.

"Dokunulmamış yürek bırakmayacağız"

Hazro Kuşdamı köyünde gerçekleştirdikleri ziyaretlerde duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkanı Aydın; "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Diyarbakır'da çok büyük bir değişim ve dönüşüm gerçekleşiyor. Bizler de teşkilatlar olarak hükümetimizin yaptığı hizmet siyasetini gönül siyaseti ile taçlandırmak için buradayız. Biz göreve başlarken bu şehrin çocuklarına söz verdik. Daha yaşanılabilir bir Diyarbakır için, daha kalkınmış bir Diyarbakır için gayret içerisindeyiz. 18 Haziran 2023'te seçimlere kadar kapı kapı dolaşacağız. Çalınmadık kapı, gidilmedik sokak, dokunulmamış yürek bırakmayacağız. Bir devrimi gerçekleştireceğiz ve Diyarbakır'ı kazanacağız. Durmadan yorulmadan ve azimle milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Başkan Aydın'a Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal, eski vekiller Kutbettin Arzu, Mehmet Galip Ensarioğlu, MKYK üyeleri Alaattin Parlak, Suna Kepolu Ataman ve il kademeleri, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Çermik Belediye Başkanı Şeyhmus Karamehmetoğlu, Çüngüş Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe, 17 ilçenin ilçe başkanları, kadın kolları başkanları, gençlik kolları başkanları ve partililer eşlik etti. - DİYARBAKIR