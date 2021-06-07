AK Parti Hatay İl Başkanı Yeşildal: "Hatay için yapılacak olan her türlü hizmetin destekçisiyiz"
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AK Parti Hatay İl Başkanı Yeşildal: "Hatay için yapılacak olan her türlü hizmetin destekçisiyiz"

Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak - Haberler | Güncel

AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal, kent için yapılacak her türlü hizmetin destekçisi olduklarını kaydetti.

AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal, kent için yapılacak her türlü hizmetin destekçisi olduklarını kaydetti.

Yeşildal, partisinin ilçe belediye başkanları ile parti il binasında basın toplantısı düzenledi.

Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yeşildal, Hatay'a yapılacak olan her hizmete canı gönülden destek verdiklerini ve destek vermeye de devam edeceklerini söyledi.

Şehri çok sevdiklerini ve Hatay'ın hizmetlerin en iyisine layık olduğunun inancında olduklarını anlatan Yeşildal, şunları kaydetti:

"Bu konuda da elimizden gelen her türlü desteği de sunma noktasında adımlar atıyoruz. İlimize yapılan, yapılacak olan ve yapılması planlanan her hayırlı hizmete sonuna kadar destek olacağız. Destekten kastımız, hem büyükşehir belediyesi meclisinde destek olunacak hem de Cumhur İttifakı milletvekilleri eliyle bakanlıklar nezdinde, yapılması düşünülen hizmetlerin hem takibi hem de kaynak temini noktasında adımlar atacağız."

Yeşildal, her ay meclis toplantısı sonrası görüşülen konuları basınla paylaşacaklarını da sözlerine ekledi.

Program sonunda, Antakya Belediyesi Başkanı İzzettin Yılmaz, İskenderun Belediyesi Başkanı Fatih Tosyalı, Altınözü Belediyesi Başkanı Rıfat Sarı, Kırıkhan Belediyesi Başkanı Ayhan Yavuz, Yayladağı Belediyesi Başkanı Mehmet Yalçın, Payas Belediyesi Başkanı Bekir Altan, Reyhanlı Belediyesi Başkanı Mehmet Hacıoğlu ve Hassa Belediyesi Başkanı Mehmet Karataş, ilçelerindeki çalışmalarından bahsetti.

AK Parti Hatay İl Başkanı Yeşildal: 'Hatay için yapılacak olan her türlü hizmetin destekçisiyiz'
AK Parti Hatay İl Başkanı Yeşildal: 'Hatay için yapılacak olan her türlü hizmetin destekçisiyiz'
AK Parti Hatay İl Başkanı Yeşildal: 'Hatay için yapılacak olan her türlü hizmetin destekçisiyiz'
AK Parti Hatay İl Başkanı Yeşildal: 'Hatay için yapılacak olan her türlü hizmetin destekçisiyiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak

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