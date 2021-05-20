AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "Akşener'in hadsiz tutumu 85 milyon vatandaşımızın yüreğin dağladı"
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AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "Akşener'in hadsiz tutumu 85 milyon vatandaşımızın yüreğin dağladı"

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: 'Akşener'in hadsiz tutumu 85 milyon vatandaşımızın yüreğin dağladı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Akşener'in bu yaklaşımı, hadsiz tutumunun elbette CHP, HDP ve İYİ Parti'nin açık ittifakında tabanını konsolide ve ittifakı sürdürmek için olduğunu görüyoruz.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Akşener'in bu yaklaşımı, hadsiz tutumunun elbette CHP, HDP ve İYİ Parti'nin açık ittifakında tabanını konsolide ve ittifakı sürdürmek için olduğunu görüyoruz. Hadsiz tutum başta 85 milyon vatandaşımızın yüreğin dağladı" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, düzenlediği basın toplantısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sözlerini değerlendirerek, "Şimon Perez'in Türkiye ziyareti sırasında Cumhurbaşkanımız Filistin-İsrail arasında bir arabulucu rolü üstlenmiştir. Cumhurbaşkanımız bayramda 20'den fazla devlet başkanı ile temas yürüterek, meselinin çözümüne katkı sunmaya çalıştı" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler'in dünyayı 5'ten ibaret sayan hukuk anlayışı ile meseleye uzak kaldığını ve üç maymunu oynadığını belirten Özkan, "Cumhurbaşkanımız hiçbir devlet başkanı ile kıyaslanamayacak şekilde Filistin davasını dert edinmiştir. Filistin dediğimizde ciğerimiz yanar derken Filistinli kardeşlerimiz bunu biliyor" şeklinde konuştu.

Akşener'in bu yaklaşımının manidar olduğunu söyleyen Özkan, "Akşener'in bu yaklaşımı, hadsiz tutumunun elbette CHP, HDP ve İYİ Parti'nin açık ittifakında tabanını konsolide ve ittifakı sürdürmek için olduğunu görüyoruz. Hadsiz tutum başta 85 milyon vatandaşımızın yüreğin dağladı. İslam dünyasında tepki ve reaksiyonla karşılandı. Hadsiz yaklaşımı tarihte kara leke olarak İYİ Parti Genel Başkanı'nın alnına yapışacaktır. İYİ Parti Genel Başkanı hadsiz açıklaması ile meseleye ne kadar duyarsız olduğunu, uzak olduğunu gösterdi. Filistin davası ne zaman Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na saldırı gerçekleşmek istense onun bir manivelası olarak algılanıyor. Akşener'in ağzından ne FETÖ, PKK ne İsrail'e karşı bir tepki göremezsiniz. Mesele sadece Cumhurbaşkanı'na saldırmak için gerekçe olarak kullanılmaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2004'te Amerikan Yahudi Kongresi'nde 'Yahudi Cesaret Madalyası' verilmesiyle ilgili de Özkan, "Yalanı çevirip geliyorlar sürekli. Nedenini biliyoruz. Milletin, ümmetin içine fitne tohumu ekmek. Ne yaparlarsa yapsınlar amaçlarına ulaşamayacaklar. Yahudi cesaret ödülü olarak anlatılan hadise nedir? Bunlar meselenin özünü bilmesine rağmen kara propaganda için devam ediyorlar. İkinci Dünya Savaşı sonrası Yahudi kökenlilerin kurtarılmasına yardım eden Türk diplomatları anısına Erdoğan'a verildi. Biz antisemitizmden bahsediyorsak bu İkinci Dünya Savaşı'nda o duruşu sergileyemeyenlerdir. Cumhurbaşkanımıza verilen plaket Türk diplomatların inançlı duruşunun eseri olarak verildi" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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