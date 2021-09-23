AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk ilçe ziyaretleri gerçekleştirdi - Haberler
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AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk ilçe ziyaretleri gerçekleştirdi

AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel
AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk ilçe ziyaretleri gerçekleştirdi

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, ilçelerde ziyaretlerde bulundu.

GİRESUN (AA) - AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, ilçelerde ziyaretlerde bulundu.

Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Giresun'un tüm ilçeleri ile bazı köylerini ziyaret ettiğini, vatandaşlarla bir araya geldiğini söyledi.

Türkiye ve Giresun sevdalısı olduklarını ifade eden Öztürk, "Her şeyin en güzeline layık olan aziz hemşehrilerimizin yanında olmak, sevincine, üzüntüsüne ortak olmak, taleplerini dinlemek ve çare üretmek bizim en büyük amacımız, ortaya koyduğumuz eserlerse bizim en büyük motivasyonumuzdur." diye konuştu.

Öztürk, Kovid-19 salgınının yıkıcı etkilerinin artık kalkmaya başladığını ve ekonomik olarak toparlanma sürecine girildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Pandemi sürecinin tüm dünyada olduğu ülkemizde de oldukça olumsuz etkileri oldu. Ancak ülkemizin güçlü sağlık altyapısı bunun yanında vatandaşlarımıza sağlanan sosyal destekler, esnafımıza yönelik teşvik paketleriyle hamdolsun bu süreci diğer ülkelere nazaran oldukça başarılı bir şekilde geçirdik. Şimdi ise güçlü bir toparlanma sürecine girdik. Bilindiği üzere en son açıklanan büyüme rakamlarına göre Türkiye, en çok büyüyen ikinci ülke olarak büyük bir başarı gösterdi."

AK Parti iktidarı döneminde 'Her şey millet için' sloganı ile yürüttükleri çalışmalarda, milletin memnuniyetini esas alarak, refahını ve yaşam standardını artıracak birçok proje hayata geçirdiklerini kaydeden Öztürk, şunları söyledi:

"Eğitim, sağlık, ulaşım, turizm alanında birçok proje hayata geçirilmiş, çiftçilerimiz ve esnafımız desteklenmiş, kamu kurumlarının hizmet standartları artırılmıştır. Önümüzdeki süreçte de yakinen takip ettiğimiz Adalet Sarayı, kültür merkezi, şehir müzesi, millet bahçesi, büyük balıkçı barınağı, yeni okullarımız, sağlık yatırımlarımız, turizm projelerimiz gibi birçok alanda yeni projeler hayata geçirilerek Giresun'a kazandırılacaktır. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde vatandaşlarımızdan aldığımız talepleri de ilgili kurumlarla paylaştık ve bunların takipçisi olacağız."

AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk ilçe ziyaretleri gerçekleştirdi

AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk ilçe ziyaretleri gerçekleştirdi

AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk ilçe ziyaretleri gerçekleştirdi

AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri
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Haber: AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk ilçe ziyaretleri gerçekleştirdi - Haberler
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