AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir'den "eğitimde fırsat eşitliği" vurgusu

İZMİR (AA) - Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, kadınların siyasi hayata katılımı ve iş gücü piyasalarındaki varlığının ancak eğitimde fırsat eşitliğiyle sağlanabileceğini söyledi.

Bir otelde düzenlenen İzmir Kadın Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'na, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Emine Yavuz Gözgeç, İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Denizli Milletvekili Nilgün Ök ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Ayşe Keşir, burada yaptığı konuşmada, kadın odaklı çalışmalara büyük önem verdiklerini, AK Parti politikalarıyla herkesin kazanmasını ve güçlenmesini istediklerini belirtti. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve kadının üretime katılması ile toplumun daha da güçleneceğine işaret eden Keşir, "Her kadın emek ve fikir ile üretime katılsın istiyoruz. Büyük Türkiye hayalimiz kadın emeği olmadan gerçekleşemez. Sadece sanayi ve tarımda değil, her alanda kadının emeğinin üretime girmesi önemli." dedi.

Kadının üretime katılmasının ancak eğitimde eşitlikle sağlanabileceğine dikkati çeken Keşir, şöyle konuştu:

"Türkiye artık gelişmiş ülkeler liginde olan bir ülke. Beşeri sermayemizi de güçlendirmek istiyoruz ve kadınların yüksek eğitime katılmasını önemsiyoruz. Özellikle lise eğitimini yarım bırakmak zorunda kalan kadınlar var. Kadının geçmişte kaçırdığı eğitimde fırsat eşitliğini yakalamasını, liseyi tamamlayıp üniversiteye gitmesini hedefliyoruz."

Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle kadının eğitimine yönelik projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen Keşir, kısa sürede binlerce kadının eğitim almak için projelere başvurduğunu dile getirdi. Anadolu kadınının gücüne güvendiğini vurgulayan Keşir, "Kadınların siyasi hayata katılımı ve iş gücü piyasalarındaki varlığı ancak eğitimde fırsat eşitliğiyle sağlanabilir. Eğitimdeki makası kapatırsanız siyasi mekanizmadaki makas da kalkıyor. Biz bu makası kapatmaya çalışıyoruz. Gelecek 10 yılda Türkiye'de daha çok kadın iş dünyasında olacak." ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılan sivil toplum kuruluşu temsilcileri projelerini, çalışmalarını anlattı ve taleplerini dile getirdi.