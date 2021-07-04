AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, partisinin Genişletilmiş İl Dayanışma Meclisi toplantısında konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Birileri yalan ve iftira siyasetiyle ayağımıza çelme takmak için gayret sarf ediyorlar.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Birileri yalan ve iftira siyasetiyle ayağımıza çelme takmak için gayret sarf ediyorlar. Milletin hayrına söyleyecek sözü olmayıp, milletin zihnini bulandırıp milletin yürüyüşüne bir şekilde ayak uzatmaya kalkan olursa onları kenara çeker, yolumuza Allah'ın izniyle devam ederiz." dedi.

Kurtulmuş, MAKÜ Konferans salonunda düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Dayanışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, uzun sürenin ardından teşkilat mensuplarıyla yüz yüze bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde, bir tarafta sağlık şartlarını diğer tarafta ekonomik sistemin işleyişini göz önünde bulundurarak bugünlere gelindiğini belirten Kurtulmuş, bugün itibarıyla 53 milyon dozun üzerinde aşı yapıldığını aktardı.

Kurtulmuş, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye temsilcisinin bugün yaptığı açıklamayı anımsatarak salgınla mücadelede dünyada sağlık sistemi ve aşılama bakımından lider ülkelerden birinin Türkiye'nin olduğunun, dünya kamuoyuna açıklandığını anlattı.

Kovid-19'la hem devlet kurumlarıyla hem de parti teşkilatlarıyla birlikte mücadele ettiklerini belirten Kurtulmuş, vatandaşlara bu süreçte ekonomik şartlar imkan verdiği nispetle destek olunmaya gayret edildiğini vurguladı.

"Milletin ve devletin işi beklemez"

Kurtulmuş, insanların huzur ve refah içinde yaşamalarının siyasetlerinin en temel unsurlarından biri olduğuna dikkati çekerek "Türkiye salgın şartlarını bahane ederek temel ve önemli meselelerinin hiçbirisini ihmal etmemiştir." dedi.

Kurtulmuş, milletin ve devletin işinin beklemeyeceğini vurgulayarak Türkiye'nin savunma sanayisindeki önemli adımlarını salgın sürecinde 2020 ve 2021'de de sürdürmeye devam ettiğini belirtti.

"Türkiye İHA ve SİHA'larda bir dünya markası haline geldi." diyen Kurtulmuş, Türkiye'nin uzay çalışmalarında başlattığı programı da dünya kamuoyuyla bu yıl, salgın sürecinde paylaştığını ifade etti.

Kurtulmuş, AK Parti kadrolarının en önemli gücünün, bir davasının ve hedefinin olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Birileri yalan ve iftira siyasetiyle ayağımıza çelme takmak için gayret sarf ediyorlar. Milletin hayrına söyleyecek sözü olmayıp, milletin zihnini bulandırıp milletin yürüyüşüne bir şekilde ayak uzatmaya kalkan olursa onları kenara çeker, yolumuza Allah'ın izniyle devam ederiz. AK Parti'nin sadece partilerden bir parti değildir, bir dava hareketidir. 2023 ve 2024 seçimleri Türkiye'nin geleceği bakımından en hassas seçimlerin başında geliyor. Bu seçimlerde inşallah milletimizle birlikte güzel bir sonuç alacağız. Tayyip Erdoğan bir dünya lideridir. Türkiye'nin Cumhurbaşkanıdır, güçlü bir siyasi liderdir. Tayyip Erdoğan'ın da en büyük gücü AK Parti teşkilatları ve mensuplarıdır. Biz ne kadar güçlü olursak ona o kadar büyük destek olacağız. Tayyip Erdoğan'ın gücünden istifade ederek siyasetin kenarında durmak olmaz. Bakın görüyorsunuz sürekli koşturuyor. Onun bu çabalarını, onu daha da yukarıya çıkaracak, daha da bu mücadeleyi ileriye götürecek bir adanmışlığı, gayreti, çalışmayı her beraber ortaya koyacağız."

Kurtulmuş, milletin desteğinden başka hiçbir gücü tanımadıklarını, 'Ben bu milletin gücünün üstünde hiçbir güç beşeri planda tanımadım' demenin siyasi şiarları olduğunu anlattı.

Programda, AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur da konuşma yaptı. Partililer konuşmaların ardından Genel Başkanvekili Kurtulmuş'la hatıra fotoğrafları çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok