Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Yalova İl Kongresi'ne canlı bağlantıyla katıldı (3)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Yalova iline canlı bağlantı ile bağlanılması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yalova, Kırklareli, Edirne, Sakarya ve Çanakkale 7.