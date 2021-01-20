Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Yalova İl Kongresi'ne canlı bağlantıyla katıldı (3)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Yalova İl Kongresi'ne canlı bağlantıyla katıldı (3)

20.01.2021 14:47 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:18

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Yalova iline canlı bağlantı ile bağlanılması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yalova, Kırklareli, Edirne, Sakarya ve Çanakkale 7.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Yalova iline canlı bağlantı ile bağlanılması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yalova, Kırklareli, Edirne, Sakarya ve Çanakkale 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Yalova İl Kongresi'ne canlı bağlantıyla katıldı (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Yalova İl Kongresi'ne canlı bağlantıyla katıldı (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Yalova İl Kongresi'ne canlı bağlantıyla katıldı (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Yalova İl Kongresi'ne canlı bağlantıyla katıldı (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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