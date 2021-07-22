AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: - "Amerika'nın fonladığı medya kuruluşları Türkiye'nin özgüvenine saldırıyorlar"
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: - "Amerika'nın fonladığı medya kuruluşları Türkiye'nin özgüvenine saldırıyorlar"

İhlas Haber Ajansı / Fethullah Arslantaş - Haberler | Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: "Amerika'nın fonladığı medya kuruluşları Türkiye'nin özgüvenine saldırıyorlar" Bayramlaşma töreninde partililerle bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal fondaş medyanın Türkiye'yi itibarsızlaştırmaya çalıştığını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal:

"Amerika'nın fonladığı medya kuruluşları Türkiye'nin özgüvenine saldırıyorlar"

Bayramlaşma töreninde partililerle bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal fondaş medyanın Türkiye'yi itibarsızlaştırmaya çalıştığını söyledi.

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Bayramlaşma töreninde partililerle bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal fondaş medyanın Türkiye'yi itibarsızlaştırmaya çalıştığını söyledi.

Bayramın üçüncü gününde Elbistan, Afşin ve Göksun ilçelerinde vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal muhalefete ve fondaş medya kuruluşlarına yüklendi. Muhalefetin elinde yapım değil yıkım listesi olduğunu söyleyen Ünal; "Bir ülkede muhalefet ne der? Sen duble yol yaptın ben daha iyisini yapacağım. Sen savunma sanayinde SİHA yaptın ben insansız uçak yapacağım. Sen doğu Akdeniz'de haklarımızı korudun ben doğalgaz çıkaracağım der. Peki, CHP'nin hiç bu güne kadar ya da diğer birbirine benzemezler ittifakından birinin bu güne kadar şunu yapacağız dediğini duydunuz mu? Ellerinde bir liste var; gelince Kanal İstanbul'u kaldıracağız, üçüncü hava alanını kaldıracağız, üçüncü köprüye gerek yok, Sabiha Gökçen'i niye yaptınız? Adamların elinde bir yapım listesi yok yıkım listesi var."

-"Fondaş medya Türkiye'nin özgüvenine saldırıyor"

Türkiye'ye Almanya'dan, Fransa'dan, İngiltere'den, Hollanda'dan bakıldığında büyük bölgesel güç görüldüğünü belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal; "Türkiye süper güç olamazmış. Türkiye bölgesel güç değilmiş. Bunu kimler söylüyor? Bunu Fondaş gazeteciler söylüyor. Dün Amerikalı bir kuruluş Amerika'nın Türkiye'de fonladığı medya kuruluşlarını açıkladı. Amerika'nın içeride fonladığı 40 bin, 50 bin, 165 bin dolar destek sağladığı medya kuruluşları ne yapıyorlar? Türkiye'nin özgüvenine saldırıyorlar. Türkiye'nin yapabilme kapasitesine saldırıyorlar. Silahlı insansız hava aracı yapıyoruz bir de bakıyoruz ki dalga geçmişler. İtibarsızlaştırmak için o dron onu markette de satıyorlar diyorlar. Doğalgaz buluyoruz ne olacak ki diyorlar. Bölgenin kaderini değiştiriyorsunuz, yüz yıl sonra kuzey Afrika'ya gidiyorsunuz, yüz yıl sonra Kafkaslara dönüyorsunuz, 30 yıldır Karabağ'da çözülmeyen sorunu çözüyorsunuz, Libya'da birçok ülkenin arkasında durduğu darbeci Hafter'i bertaraf ediyorsunuz, Doğu Akdeniz'de haklarınızı koruyorsunuz bunlar itibarsızlaştırmaya ve alay etmeye devam ediyorlar. Niye? Çünkü fondaşlar. Çünkü bunun için fonlanıyorlar. Türkiye'nin gelişim yeteneğine saldırmak için, Türkiye'nin özgüvenine saldırmak için, Türkiye'nin yapabiliriz deme cesaretine saldırıyorlar. Ben Türkiye geleceğin süper gücüdür deyince çok rahatsız olmuşlar. Bir millet düşünün ki gece tankların, helikopterlerin ve mermilerin önüne çıplak göğsünü siper etsin, çıplak elleriyle devletini kurtarsın sabahleyin hiçbir şey olmamış gibi elini yüzünü yıkayıp işine gitsin." Dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: - 'Amerika'nın fonladığı medya kuruluşları Türkiye'nin özgüvenine saldırıyorlar'
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: - 'Amerika'nın fonladığı medya kuruluşları Türkiye'nin özgüvenine saldırıyorlar'
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: - 'Amerika'nın fonladığı medya kuruluşları Türkiye'nin özgüvenine saldırıyorlar'
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: - 'Amerika'nın fonladığı medya kuruluşları Türkiye'nin özgüvenine saldırıyorlar'
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: - 'Amerika'nın fonladığı medya kuruluşları Türkiye'nin özgüvenine saldırıyorlar'
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: - 'Amerika'nın fonladığı medya kuruluşları Türkiye'nin özgüvenine saldırıyorlar'
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: - 'Amerika'nın fonladığı medya kuruluşları Türkiye'nin özgüvenine saldırıyorlar'
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: - 'Amerika'nın fonladığı medya kuruluşları Türkiye'nin özgüvenine saldırıyorlar'
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: - 'Amerika'nın fonladığı medya kuruluşları Türkiye'nin özgüvenine saldırıyorlar'
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: - 'Amerika'nın fonladığı medya kuruluşları Türkiye'nin özgüvenine saldırıyorlar'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fethullah Arslantaş

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: - "Amerika'nın fonladığı medya kuruluşları Türkiye'nin özgüvenine saldırıyorlar" - Haberler
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