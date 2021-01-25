AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, Mersin 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek'in vali ve kaymakamlara yönelik ifadeleriyle ilgili, "Asla militan olmadıklarını, onların sadece ve sadece kahraman olarak bu millete hizmete devam ettiklerini vatandaşımız çok iyi biliyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek'in vali ve kaymakamlara yönelik ifadeleriyle ilgili, "Asla militan olmadıklarını, onların sadece ve sadece kahraman olarak bu millete hizmete devam ettiklerini vatandaşımız çok iyi biliyor." dedi.

Sarıeroğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı AK Parti Mersin İl Başkanlığının, Servet Tazegül Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 19 yıldır vatandaşa hizmet etmeye çalıştıklarını söyledi.

Bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, arkalarında dimdik durduğunu ifade eden Sarıeroğlu, milletin gösterdiği teveccüh ve güven sayesinde, aldıkları güçle yolları daha kolay aştıklarını belirtti.

Sarıeroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde vatandaşa yönelik hizmetler hakkında bilgi vererek, şöyle konuştu:

"Bir yandan 82 milyon vatandaşımızın süreçten zarar görmemesi için elimizden gelen gayreti gösterirken diğer taraftan bir yanda el ovuşturup 'Aman ayakları takılsın, bu süreçte sorun yaşansın.' diyen, maalesef ülkemizin hiç hak etmediği bir muhalefet anlayışıyla da mücadele etmek durumunda kaldık. 19 yıldır yapmış olduğumuz sağlık yatırımları, sosyal güvenlik sistemimizin güçlü olması ve sağlık alanındaki yetişmiş insan kaynağımız sayesinde, Allah'a hamdolsun 82 milyon vatandaşımızın sağlığıyla alakalı önemli bir süreci çok büyük yaralar almadan atlatmanın gayreti içerisinde olduk. Diğer taraftan 156 ülkeye elini uzatan bir Türkiye olarak bu süreçte örnek olduk. Bu dönemde bir yandan pandemiyle mücadele ederken diğer taraftan 17 hastaneyi hizmete koyan bir Türkiye var. Yatırımlarını, istihdamı devam ettirmek için atılımlarını, kalkınma süreçlerini kesintisiz devam ettiren bir Türkiye var. Milli gelirinin neredeyse yüzde 10'una tekabül eden bir paketi arka arka devreye sokan bir ülkeyiz."

"Hayal ettiğimiz hususlara ulaşacağımıza inancım tam"

Sarıeroğlu, iş yapmanın, taş üstüne taş koymanın gayreti içerisinde olduklarını vurgulayarak, "Bizler AK Parti çatısı altında, gönül gönüle, evlere gide gide, kadın kollarımız kapı kapı gezerek, gençlerimiz enerjileriyle sahada olmaya alışmış bir siyasi partinin mensuplarıyız. Bu dönem bizler için biraz zorlu oldu, özledik. Aşılama sürecimiz başladı, inşallah pandemi döneminden sonra aynen eski normalimizde olduğu gibi kapı kapı gezmeye, gönüllere girmeye, bugüne kadar olduğu gibi vatandaşlarımızın bütün dertleriyle birebir ilgilenmeye devam edeceğiz. Hayal ettiğimiz, yapmayı hedeflediğimiz hususlara, sizlerin desteğiyle 2023 ve ötesinde ulaşacağımıza inancım tam." diye konuştu.

Eski CHP Milletvekili Şimşek'in sözlerine tepki

Sarıeroğlu, eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek'in, vali ve kaymakamlara yönelik ifadelerine tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Asla militan olmadıklarını, onların sadece ve sadece kahraman olarak bu millete hizmete devam ettiklerini vatandaşımız çok iyi biliyor. Onlar, 'sözde' diyerek kendilerini, bir şekilde partilerinin içerisinde yaşanan taciz ve tecavüzlerin üstünü örtmeye gayret etsin. Bizler biliyoruz, 82 milyon vatandaşımız biliyor, bu milletin yüzde 52 oyuyla seçilmiş olan Sayın Cumhurbaşkanımız, 'sözde' değil hem özde hem de gönüllerde cumhurbaşkanımızdır. Onlar kaosla, kavgayla, ötekileştirmeyle, ayrıştırmayla beslenmeye devam etsinler. Bizim istikametimiz millet, milletimize hizmet doğrultusunda var gücümüzle bildiğimiz, öğrendiğimiz gibi devam edeceğiz. Mersin ve Adana'da, kardeşçe çalışacağız inşallah. 2023 yılında Cumhur İttifakı olarak sandıklara damgamızı vuracağız. Yolumuz açık olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt