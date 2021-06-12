AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, İzmir Sebze ve Meyve Hali'ni ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, İzmir Sebze ve Meyve Hali'ni ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, İzmir Sebze ve Meyve Hali'ni ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Sebze ve Meyve Halinde esnafla bir araya eldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Sebze ve Meyve Halinde esnafla bir araya eldi.

Hamza Dağ, Buca ilçesindeki Kaynaklar Mahallesi'nde bulunan Hal'de esnafın sorunlarını dinledi. Hamza Dağ'a ziyaretinde, İzmir Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Orhan Doğan da eşlik etti.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Dağ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde gıda sektörünün çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini hatırlattı.

Salgında gıdanın öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirten Dağ, meyve ve sebze hallerinde esnafın, evinde kalan vatandaşların gıda sıkıntısı yaşamaması için gece gündüz çalıştığını dile getirdi.

Halde mesainin 01.00'de başladığını belirten Dağ, "Biz de sabahın 06.00'sından itibaren burada hal esnafımız ile bir araya geldik. Onlarla hasbihal ediyoruz, esnaf ziyaretini gerçekleştiriyoruz. Gerçekten güzel bir hareketlilik var. Bu hareketlilik bizi de memnun ediyor. Bu hareketlilik ekonomimizin çarkının döndüğü anlamına gelir." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından "Bunlarla selamı sabahı kesin" başlıklı video mesajı yayınladığını hatırlatan Dağ, şunları söyledi:

"Biz milletimize gönül bağı kurduk. İşte İzmir'de, Buca'da halde esnafımız bırakın selamı sabahı kesmeyi, bizimle kucaklaşıyor. Burada olduğumuz için büyük bir memnuniyet duyuyor. Biz hepsine müteşekkiriz. 20 yıldır milletimizle gönül bağı kurmuşuz, milletimizle gönülden gönüle konuşan bir siyasi partiyiz. Sadece seçim dönemi değil, seçim dönemi dışında da milletimize her zaman için hal hatır soran, onların dertlerini dinleyen ve dertlerine çözüm üreten bir siyasi hareketiz. Bu anlamda da 20 yılın ve girdiğimiz 15 seçimin başarısını merak edenler buradaki yapılan faaliyetlere şöyle bir bakarlarsa kendilerine faydası olur. Biz selamlaşmaya, selamla milletimiz ile bir arada olmaya ve milletimizle kalpten kalbe konuşmaya devam edeceğiz. Bizim bu muhabbetimizi anlamayanlar, sürekli tehdit ile parmak sallayarak milletimizle aramıza mesafe koymaya gayret edebilirler. Bunu bugüne kadar başaramadılar, bundan sonra da başaramayacaklar."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, İzmir Sebze ve Meyve Hali'ni ziyaret etti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, İzmir Sebze ve Meyve Hali'ni ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

Muğla belediyesinde Atatürk'e hakaret eden imam kınandı, AK Parti ve MHP'liler salonu terk etti
Muğla belediyesinde Atatürk'e hakaret eden imam kınandı, AK Parti ve MHP'liler salonu terk etti
Meclis, Marmara Denizi'ndeki müsilaj ile mücadele için devrede
Meclis, Marmara Denizi'ndeki müsilaj ile mücadele için devrede
Metropoll Araştırma'nın son anketine kararsızlar damga vurdu! Yüzde 39,9 'Millet İttifakı'na yakınım' diyor
Metropoll Araştırma'nın son anketine kararsızlar damga vurdu! Yüzde 39,9 "Millet İttifakı'na yakınım" diyor

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Boris Johnson Mehmet Özhaseki Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Atilla Taş Enis Arıkan Erkan Petekkaya Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Çağlar Söyüncü Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, İzmir Sebze ve Meyve Hali'ni ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 10:16:57. #1.15#

title