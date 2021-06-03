AK Parti Eskişehir Milletvekili Avcı ve Günay'dan alacakların yapılandırılmasına ilişkin açıklama
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AK Parti Eskişehir Milletvekili Avcı ve Günay'dan alacakların yapılandırılmasına ilişkin açıklama

AK Parti Eskişehir Milletvekili Avcı ve Günay'dan alacakların yapılandırılmasına ilişkin açıklama
Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ - Haberler | Güncel

AK Parti Milletvekili Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen "alacakların yeniden yapılandırılması kanun teklifi" ile ilgili yazılı açıklamada bulundu.

AK Parti Milletvekili Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen "alacakların yeniden yapılandırılması kanun teklifi" ile ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Avcı, açıklamasında, söz konusu kanun ile 245 milyar borcun yapılandırılmasının esas alındığını kaydetti.

Devletin vatandaşı için 157 milyar cezadan vazgeçmeyi öngördüğünü belirten Avcı, açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"Bunun yaklaşık 80 milyarı katma değer vergisi, 26 milyarı ise gelir vergisi stopajıyla alakalı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın döneminin ülke ekonomisine etkisini azaltmak, istidamı ve üretimi korumak ve vatandaşlarımızın salgından en az şekilde etkilenmesini sağlamak için alınan önlemler ve sağlanan birçok desteğin yanı sıra, vatandaşlarımızın, işletmelerimizin vergi ve sigorta primleri olmak üzere kamuya olan yükümlülükleri ertelenmiş ve vergi oranlarında indirime gidilmiştir. Söz konusu kanunlarla kişi ve kuruluşlara, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel İdareleri ve belediyelere olan borçlarında yapılandırma ve taksitler halinde ödeme imkanı getirilerek, bu borçların yeniden yapılandırılma düzenlemesi yapılması amaçlandı."

AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay ise düzenleme ile alakalı, açıklamasında şu cümleleri kaydetti:

"Paketle birlikte hibe desteklerinin ardından esnafa yönelik bir kolaylık daha sağlanacak. Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirilen kişilerin ve kredi müşterilerinin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde, geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtları yapılan düzenlemeyle dikkate alınmayacak. Başka bir deyişle, bu kişiye kredi çekeceği zaman 'sicili bozuk' muamelesi yapılamayacak. En azından esnafımız finansal esneklik kazanmış olacak. Normal hayata dönünceye kadar bazı ödemelerini yapmak zorunda kalmayacak. Dün olduğu gibi bugünde esnafımızın yanında olmaya devam ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ

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