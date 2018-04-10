AK Parti Eskişehir Milletvekili Avcı Açıklaması

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Türkiye Gençlik Vakfı Eskişehir Şubesi tarafından Anadolu Üniversitesi (AÜ) İletişim Fakültesi konferans salonunda düzenlenen, "kültür ve siyaset" konulu söyleşiye katıldı.

Avcı, burada yaptığı konuşmada, Anadolu Üniversitesinde ilk asistanlık görevine başladığı zaman, üniversitenin kadrosunun çok geniş olmadığını bazı öğretim görevlilerinin dışarıdan geldiğini, gelemeyen akademisyenlerin yerine zaman zaman kendilerinin derse girdiğini anlattı.

Çocukların artık kitaptan önce televizyonu, interneti tanımış olarak okullara gittiğini ifade eden Avcı, şunları söyledi:

"Kritik dikkat dinleme süreleri televizyondaki sosyal medyadaki sürelerle koşullanmış oluyor. Bizim asistanlık dönemimizde 15 dakika olan kritik dinleme süresi daha sonra bizim hocalığa adım attığımız yıllarda 5 dakikaya düşmüştü şimdi ben muhtelif toplantılarda gençlerle yapılan toplantılarda görüyorum artık reklam süreleri ile sınırlı. Çünkü, çocuklar dikkat ayarlarını televizyon reklamlarının süresine göre biçimlendiriyor. 3 dakikayı geçmiyor. Bu hocaların ve siyasetçilerin, bir şekilde insanlara bir şeyler anlatmak durumunda olan herkesi zorlayan bir şey."

Etkinliğe, AÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, AK Parti İl Başkanı Dündar Ünlü, ilçe belediye başkanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.