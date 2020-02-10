AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz'den ilçe kongreleri açıklaması

10.02.2020 14:04 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:04

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, 22 Şubat'tan itibariyle ilçe kongrelerine başlayacaklarını ve kongrelerle siyasete yeni yüzlerin kazandırılması amaçladığını söyledi.

Öz, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, 22 Şubat itibariyle başlayacakları ilçe kongrelerin ilk başta 6 ilçede yapılacağının belirtti.

Hedeflerinin Erzurum siyasetini canlı tutmak olduğunu ifade eden Öz, "Amacımız siyasete yeni yüzleri kazandırmak, zaman zaman Türkiye'deki siyasetin önünü açmak ve bölgedeki siyaset dinamizmine ayak uydurmaktır." dedi.

Öz, AK Partinin "Her şey Türkiye için" anlayışıyla yola çıktığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Partimizin anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu anlayışımızın içini doldurabilmek için toplumumuzun değerlerini siyasete kazandırmak arzusundayız ve kongrelerimizi bu mantıkla değerlendiriyoruz. Bizim partide eski, yeni olmaz herkes bu partinin değeridir. Eski olarak nitelendirdiğimiz arkadaşlarımızın tecrübelerinden faydalanıyoruz. Erzurum siyaseti de eski ile yeni kenetlenmiştir ve önümüzdeki bu zor dönemi aşmak için elinden geleni yapacaktır."

Toplantıya, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ile Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan da katıldı.

Kaynak: AA