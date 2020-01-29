: AK Parti'den İBB Başkanı İmamoğlu'na sert tepki: Erzurum'a tatile giderken Elazığ'a uğramış

29.01.2020 13:02 | Son Güncelleme: 29.01.2020 13:11

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, deprem felaketi yaşanan Elazığ'ı ziyaret ettikten sonra Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'ne gitmesine AK Parti'den sert tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gazeteciler tarafından yöneltilen Ekrem İmamoğlu'yla ilgili soruya, "İmamoğlu, Elazığ'ı ziyaret etmemiş. Erzurum'a tatile giderken Elazığ'a uğramış" şeklinde cevap verdi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak günü 6.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem felaketi, Elazığ ve Malatya'da 41 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, deprem felaketinin ardından Elazığ'a giderek taziyelerini iletti.

TAZİYENİN ARDINDAN TATİLE GİTTİ

Ancak İmamoğlu, deprem bölgesine yaptığı ziyaretin ardından Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'ne ailesiyle birlikte tatile gitti. Bazı sosyal medya kullanıcıları ve gazeteciler, Türkiye'nin acısı taze iken İmamoğlu'nun tatile gitmesinin doğru bir hareket olmadığını savunarak İmamoğlu'nu eleştirdi.

"TÜRKİYE KAVGANIN DEĞİL, SEVGİNİN MERKEZİ OLMALI"

Eleştiriler üzerine Twitter hesabından bir paylaşım yapan İmamoğlu, "Yarıyıl tatili nedeniyle çocuklarım ve eşim ile birlikte dünya güzeli Erzurum'u hissetmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin her köşesi başka bir değer, başka bir cennet. Türkiye kavganın değil sevginin merkezi olmalı. #Erzurum" dedi. İmamoğlu ayrıca kayak yaparken de fotoğrafını paylaştı.

AK PARTİ'DEN TEPKİ

Bu gelişmeler doğrultusunda İmamoğlu'na ilk siyasi tepki AK Parti'den geldi. Parti adına konuşan Sözcü Ömer Çelik, "İmamoğlu Elazığ'ı ziyaret etmemiş. Erzurum'a tatile giderken Elazığ'a uğramış" dedi.

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