AK Parti'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapıldı - HÜDA PAR/SP/BBP/DSP/DP
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AK Parti'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapıldı - HÜDA PAR/SP/BBP/DSP/DP

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, salgın sürecine ilişkin "Biz sadece Türkiye değil tüm dünyaya el uzatan bir durumda olduk şu anda.

25.05.2020 18:56 | Son Güncelleme: 25.05.2020 19:02

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, salgın sürecine ilişkin "Biz sadece Türkiye değil tüm dünyaya el uzatan bir durumda olduk şu anda." dedi.

AK Parti'de Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı, CHP ve MHP heyetleriyle görüşmenin ardından HÜDA-PAR, Saadet Partisi, BBP, DSP, DP, İYİ Parti, Vatan Partisi, Anavatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki bayramlaşmaya Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Ayşegül Eren Özdemir, Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Osman Ağzıkara hazır bulundu.

İYİ Parti adına Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, Genel İdare Kurulu Üyesi Burcu Akcura ve Gençlik Kolları MYK Üyesi İbrahim Daver Baytaz'dan oluşan heyet ile bayramlaşma görüşmesi gerçekleştirildi.

Sunat, AK Parti'ye bayram dileklerini ilettikten sonra salgın sürecinde yaşananlara değindi.

Sarıeroğlu, AK Parti olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve teşkilatlarının Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, partiler arası geleneksel hale gelen siyasi partiler arasındaki bayramlaşmaların Kurban Bayramı'nda da eski günlerdeki gibi olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde hükümetin salgın sürecinde aldığı tedbirleri anlatan Sarıeroğlu, "Büyük bir gayret, büyük bir çaba ortaya kondu gerçekten." ifadelerini kullandı.

Sarıeroğlu, Sunat'ın bazı eleştirilerine yönelik, "Bu konulara girersek Şenol Hanım bayram ziyaretlerimize bilmiyorum siz daha önce katıldınız mı ama ben yaklaşık 10 senedir bayramlaşma programlarındayım... Biz genelde bu kadar detaya girmediğimiz için ama girerseniz ben de girmek zorundayım. Ona göre isterseniz bu diyalogu sürdürelim. Ama her girdiğiniz konuda ben de o konuya ilişkin duruşumuzu ve hassasiyetimizi ifade ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Sunat, İtalya ve Türkiye arasındaki (Kovid-19) vakalarına ilişkin kıyaslama yaparak, "'Ölüm sayısı bizde az, biz daha iyi yönettik' değil. İtalya'da yüzde 80 ölüm oranları bakım evi kaynaklı. Bizim kültür değerlerimiz yaşlılarımızın büyük çocuğunluğunun kendi evlerinde çocuklara aileleri tarafından bakılmasından kaynaklı zayiatımız daha az oldu. Bunların hepsini değerlendirmemiz lazım. Şehir hastanelerinin çok büyük sıkıntıları da var." ifadelerini kullandı.

Sunat'ın, "Ekonomi Destek Paketi"ne ilişkin de eleştirilerde bulunması üzerine Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Bu konular sizin görüşünüzdür ama dediğimiz gibi milletimizin görüşü ve milletimizin ortaya koymuş olduğu irade bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın zaten ne kadar kucaklayıcı olduğunu, bu millete hizmet etme konusunda gayretlerini ortaya koyuyor ve gösteriyor. En temel gösterge sandıktan sonuçtur artı milletin gönlünde edinmiş olduğu yerdir. Biz sadece Türkiye değil tüm dünyaya el uzatan bir durumda olduk şu anda. Birileri elini ovuşturarak 'istihdamda ve işsizlikte şunlar olsun' diye, geçmişten itibaren büyük beklenti içinde."

Salgın sürecinde "farklı sıkıntılar yaşansın" şeklinde beklenti içinde olanların bütün beklentilerinin boşa çıktığını aktaran Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Az önce 'zayiat' dediniz, hiçbir kaybı biz 'zayiat' olarak değerlendirmiyoruz. Her can bizim canımızdan kopmuş gibi. 'Zayiat' olarak ifade ettiniz. Allah muhafaza gerçekten, biz her bir can her bir vatandaşımızın sağlıkla bu süreci götürmesi daha fazla canımız gitmesin diye büyük çaba icindeyiz. Sağlık Bakanımızın duruşu, her gün ekranlardan şeffaf şekilde, bilim komisyonuyla ortak alınan kararlar, katkı sağlamak isteyenlerin katkılarını rahatlıkla iletebileceği platformlar var.

Meclis çalıştı, bu hafta tekrardan Meclis çalışmaları başlayacak. Aramak isteyenlerinde önerisini sunmak isteyenlerinde her kanaldan ulaşabileceği imkanlar söz konusu şu an bir bayramlaşma programındayız. Hiçbir bayramda böyle bir üslup böyle bir giriş olmamıştı. Bunu da ilk defa daha önce arkadaşlar bilgi vermediği için olduğunu düşünüyorum. Çok doğru bulmadım, ben nezaketimi bozmuyorum bayram olduğu için biz sizi misafir etmiş gibi değerlendiriyoruz. Türkiye'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı, siz ona üslupla ilgili burada bayramlaşma programında nasıl üslup kullanıcağıyla ilgili söz söyleyemezsiniz. Ben bu sözü size söyletmem."

AK Parti'de, HÜDA-PAR adına Genel Sekreteri Şehzade Demir ve Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin İmir, Saadet Partisi adına Genel Başkan Yardımcıları Atik Akdağ ve Fatih Aydın, Büyük Birlik Partisi adına Genel Başkan Yardımcıları Ünsal Karabulut ile Tevfik Eren, Demokratik Sol Parti adına Genel Başkan Yardımcıları Hasan Erçelebi ve Onur İste, Parti Meclis, Üyesi Tuğçe Tekçe, Demokrat Parti adına Genel Başkan Yardımcıları Ertan Küçükay ve Rıfat Merih Aktaş, Vatan Partisi adına Genel Sekreter Utku Reyhan, Kadın Kolları Başkanı Meltem Ayvalı, Genel Sekreter Yardımcısı Yusuf Tuncer, Anavatan Partisi adına Genel Başkan Yardımcısı Semih Narlı, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Gürkan, Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Bahadır Durum ve Yeniden Refah Partisi adına Genel Sekreter Suat Pamukçu, Genel Başkan Yardımıcısı Doğan Bekin, Mehmet Altınöz'den oluşan heyetlerle ile bayramlaşma görüşmesi gerçekleştirildi.

AK Parti'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapıldı - HÜDA PAR/SP/BBP/DSP/DP

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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