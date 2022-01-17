Ak Parti Balıkesir İl Başkanlığı, Ocak ayı İlçe Başkanları Toplantısını Balıkesir Öğretmen Evi'nde gerçekleşti

İLÇE BAŞKANLARI TOPLANTISINA VEKİLLER DE KATILDI…

İlçe Başkanları toplantısı sonrası açıklama yapan Ak Parti İl Başkanın Dt. Ekrem Başaran, toplantının verimli geçtiğini belirterek, "Her ay geniş katılımlı olarak bu toplantılarımızı gerçekleştireceğiz. Öncelikle MKYK üyemiz Belgin Uygur, Adil Çelik, Mustafa Canbey ve Yavuz Subaşı vekillerimize toplantıda yaptıkları konuşmalardan ve değerli paylaşımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz.Toplantıya katılan dava arkadaşlarıma da gösterdikleri hassasiyetten dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ülkemiz, Balıkesir'imiz ve partimizin çalışmaları ile ilgili çok kıymetli değerlendirmelerde bulunduk. Aldığımız kararları Rabbim hayırlı eylesin" dedi.

"TÜRKİYE'NİN İLK ve TEK MADENCİLİK LİSESİ BALIKESİR'DE…"

"AK Parti 2001 yılından bu yana gerçekleştirdiği reformlar ve icraatlarıyla Türk siyasetine damgasını vurdu" diyen Ak Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, "Cuma günü iki bakanımızı çok önemli bir açılış için Balıkesir'imizde ağırladık. İvrindi ilçemiz de yapımı tamamlanan ve 'Türkiye'nin ilk Madencilik Meslek Lisesi' olma özelliğini taşıyan Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'in katıldığı tören ile açıldı. Bu açılış ile Meslek liselerimizde maden teknolojisi bölümlerinin kurulması için güzel bir iş birliğine imza atılmış oldu.

"BALIKESİR'LİLER ADINA CUMHURBAŞKANIMIZA ve BAKANLARIMIZA ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ…"

Okulumuz her biri 34 öğrenci kapasiteli 16 derslikten oluşuyor. Ayrıca Lisemiz tam kapasite ilefaaliyete geçtiğinde544 öğrencimiz burada eğitim alma imkanına kavuşmuş olacak. Kütüphanesinden laboratuvarına, konferans salonundan resim odalarına kadar her türlü sosyal ve fiziksel ortama sahip bir okulumuza kavuşmuş olduk. Okulumuz da 1 milyon liralık bir laboratuvar var. Bu sayede öğrencilerimiz maden teknolojilerini birebir deneyimleyeceği bir ortama kavuşmuş oluyor. Balıkesir'imiz için büyük onur ve gurur kaynağı olan Madencilik Meslek Lisesi'ni ilimize kazandıran başta Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Bakanlarımız Sayın Fatih Dönmez ve Mahmut Özer'e, okulumuzun yapımını üstelenen ve eğitime kazandırılmasında büyük bir özveri gösteren Nurol Madenciliğe şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

"MADENCİLİK LİSESİ EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞIMIZA BÜYÜK KATKI SUNACAK…"

Yeraltı kaynaklarının değerlendirilmesinin ekonomik bağımsızlığın kazanılması açısından çok önemli olduğuna değinen Ak Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, "Böylesi bir ortamda madencilik sektörü kilit bir öneme sahip. Hem sanayinin ihtiyaç duyduğu ham maddeyi sağlıyor, hem de uç ürünlerle önemli bir dış ticaret geliri oluşturuyor. İvrindi de, altın ve gümüş madenin de bugüne kadar yaklaşık 7,5 ton altın ve 25 ton gümüş üretimi yapıldı. Maden üretimi bittiğinde bölgede toplam 32 ton altın ve 73 ton gümüş ekonomimize kazandırılmış olacak. Bu sektörde yaklaşık 1145 kişi istihdam ediliyor. Çalışanların da yüzde sekseninden fazlası bizim insanlarımız, çevre köylerden Balıkesir'den gelen kardeşlerimizden oluşuyor. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Türkiye'de kurulacak5 uluslararası meslek lisesinden birisininbu madencilik meslek lisesi olması müjdesini ilan etti. Maden Lisemiz de hem ülkemize, hem de bölgemize teknik eleman kazandırılması noktasında önemli bir görev üstlenecek. Bakanımız Fatih Dönmez de,Nurol grubu temsilcisi Oğuz Çarmıklı da Burada okuyan öğrencilerimiz için Nurol Madencilikte iş garantisi veriyor. Hatta üniversite eğitimine devam edecek öğrencilerimize de burs sağlayacaklar. Bu açıdan baktığımızda Balıkesir'imizin geleceğine çok önemli bir yatırımı daha Ak Parti sağlamış oldu."

"MİLLİ EĞİTİM BAKAMIZDAN BALIKESİR'İMİZE MÜJDE…"

Mesleki eğitim kanununda yapılan değişiklikle Türkiye'de mesleki eğitimin çok farklı bir sürece girdiğini belirten Ak Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, "Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm organize sanayi bölgelerindeki mesleki eğitim merkezlerinin töreninde de vurguladığı gibi 3 bin 308 sayılı mesleki eğitim kanununda yapılan değişiklikle haftada bir gün okula gidildi, diğer günlerde, işletmede, gerçek ortamda eğitim sağlandı. Mesleki eğitim merkezlerinde de artık öğrencilerin her ay almış olduğu asgari ücretin yüzde 30'u kadar miktarı artık işveren ödemiyor, devlet ödüyor.

"TÜRKİYE'DE 51'İNCİ AR-GE MERKEZİ, İVRİNDİ'YE KURULACAK…"

Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer, açılışta Balıkesir'imize çok önemli ve değerli müjdeler verdi. Bakanımız konuşmasında; "Tarım alanındaki AR-GE merkezlerimizden bir tanesi Balıkesir'deydi. Bu okulumuz istihdam garantili madencilik alanındaki tek okul olduğu için bu alandaki madencilik alanındaki 51. ARGE merkezimizi buraya kuracağız. Sayın Cumhurbaşkanımız külliyedeki en son 10 Ocak'taki tüm OSB'lere kurmuş olduğumuz 255 tane mesleki eğitim merkezinin açılışında bir müjde daha vermişti. Bugün buradan bunun müjdesini de vermiş olayım" dedi. Bakanımıza yapılan yatırımlar için çok teşekkür ediyoruz. Balıkesir'imiz her geçen gün devletimizin yaptığı yatırımlarla gelişmeye, bölgenin önemli bir gücü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor" dedi.

AK KADROLAR SAHADA, HALKIMIZIN YANINDA…

Ak Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran Ak Parti İlçe Başkanları toplantısında; Balıkesir'de ve İlçelerde yapılacak çalışmalar değerlendirilirken, teşkilatın vatandaşla buluşmasında ve dinlenmesinde izlenecek yöntemler ele alındığını söyledi. Ayrıca, Ak Parti Milletvekillerinin İlçe ziyaretlerinde, vatandaşla buluşmasının önemine vurgu yapan Dt. Ekrem Başaran, "Bugün İlçe Başkanları toplantısına katılan Milletvekillerimize değerli paylaşımlarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Milletin partisi Ak Parti 20 yıldır olduğu gibi bundan sonrada milleti için çalışmaya devam edecek. Pandemi nedeniyle dünyada oluşan ekonomik kriz bizi de etkiliyor. Ama şunu milletimizde bizde çok iyi biliyoruz ki, ekonomik krizden yine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu, Devletimizin aldığı tedbirler ile 2022 yılında Allah'ın izniyle kurtulacağız. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, milletine gönül vermiş, milletinin refahı için mücadele eden Ak Parti kadroları, yaşanan ekonomik krizi çözecek tek partidir. Milletimiz bunu çok iyi biliyor. Biz de Ak kadrolar olarak buna gönülden inanıyoruz. 2023 hedefiyle, sahada vatandaşımızı dinleyip, onların dertleriyle hemhal olup, güçlü Türkiye'yi kurarak, güven ve istikrarı hep birlikte sağlayacağız" dedi.

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