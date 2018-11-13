AK Parti Antalya İl Başkanı Taş: "Oy Oranımız Yüzde 4 Arttı"

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, partisinin Antalya'da aday adaylığı başvurusunda yoğunluk yaşandığını belirterek, "Son seçime göre oylarımız 4 puan arttı ve yüzde 37-38'lere ulaştık" dedi. Taş, 10 Aralık'ta büyükşehir, 31 Aralık'a kadar da ilçe belediye başkan adaylarının belli olacağını bildirdi.

İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Sivil Düşünce Derneği Başkanı Hidayet Gültekin ve yönetim kurulunun davetlisi olarak katıldığı toplantıda, uzun bir aranın ardından ilk kez bir STK toplantısına katıldığını söyledi.

Aday adaylığı süreci

Ankara'da Antalya'nın 19 ilçe başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in katılımıyla yerel seçim süreci ve aday adaylarını konuşacaklarını aktaran Taş, büyükşehir belediye başkan adaylığı sürecinin cuma günü saat 17.00'a kadar uzatıldığını belirterek, meclis üyeliği adaylığının ise 3 Aralık'a kadar devam edeceğini bildirdi.

AK Parti'nin Antalya'da en fazla talep gören parti olduğunu vurgulayan İbrahim Ethem Taş, her ilçede en az 7 aday adayı olduğunu ve sürecin de devam ettiğini kaydetti.

"Kaç aday adayı olursa olsun hedefimiz birlik ve beraberlik"

Aday adayı olma cesaretini gösteren herkese teşekkür eden Taş, "Bu da bir erdemdir herkes iyi niyetini ortaya koyuyor. Kaç aday adayı olursa olsun hedefimiz onlarla birlik ve beraberlik içinde seçimlere girmektir. Bu bilinçle hiç kimse aday olamazsa başka partilere gidecek arkadaşlarımız yok. Aday adaylığında bir çok arkadaş var ama bir kişiye adaylık verilecek. Talebin bu kadar çok olması AK Parti'ye duyulan güven ve istikrardır. Cumaya kadar sürpriz aday adaylarımız çıkacak. Bürokrasi kesimindeki arkadaşlarımız Cuma gününü bekliyor. Biz bu seçimde hem başkan adaylarımızla hem de meclis üyelerimizle iddialıyız. Genel Merkezimiz de süreci yakından takip ediyor" dedi.

"Manavgat AK Belediyecilikle buluşacak"

Manavgat'ta yaptıkları anket çalışmalarından da bilgiler paylaşan Taş, "Ankette görülüyor ki 2019 yerel seçimlerinde Manavgat, AK Belediyecilikle buluşacak. Oradaki belediye başkanımız personeliyle vedalaşmaya başlasın. Oraya Ak belediyeciliği getiriyoruz. Manavgat teşkilatımız heyecanlı, iktidarla, yerel yönetimi buluşturacağız. Bu seçimde Manavgat, ilk defa Ak belediyecilikle buluşacak" ifadelerine yer verdi. Taş, Manavgat'ta 4 aday adayı olduğunu ifade ederek, bir adayın öne çıkmaya başladığını bildirdi.

"Lay lay lom siyaseti"

Büyükşehirde Menderes Türel'in başarılı olduğunu ve aralıkla iki dönemde yaptığı projelerin ortada olduğunu kaydeden Taş, "Tramvayın üçüncü etabı ocak ayında bitecek. Konyaaltı'ndan havalimanına 10 dakikada ulaşabiliyoruz. Bunlar hükümetimiz döneminde oldu. Daha fazla hizmet etmeye Antalya'da tekrar belediyeyi kazanmak için vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz. Sandıkta ne karar çıkarsa bizim kabulümüzdür. Biz tekrar 19 belediye başkan adayıyla birlikte güzel işler yapmaya, hizmet etmeye talibiz. Biz hizmet ve icraat partisiyiz. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı. Bizim şu anda 12 belediyemiz var. Korkuteli ilçesinde Mayıs ayından beri yaşanan değişikliği görüyoruz. Bir önceki başkanın Korkuteli'de lay lay lom siyaseti yaptığını gördük. Bizde lay lay lom siyaseti yok. Bizde hizmet siyaseti var. Biz millete hizmet edeceğiz, milletin gönlünü alacağız. Hem bunun üzerine çalıştık" diye konuştu.

AK Parti Antalya Teşkilatı'nın yerel seçimlere hazır olduğunun altını çizen Taş, "18 Kasım'da e-temayül yoklaması yapacağız. Sonuçlar Genel Merkeze gidecek. Partimize de bu nasip oldu. E-temayüle il, ilçe teşkilatları ve mahalle başkanları katılacak" dedi.

"Anketler"

3 kanaldan anket yapıldığını aktaran Taş, "Telefon anketi devam ediyor. 3 anketi karşılaştırıp sunacağız Genel Merkez'e. Vatandaşlarımızın Antalya'da kimi görmek istediği bizim için çok önemli. Anketlerde vatandaşın kimi istediğini göreceğiz. Hem kamuoyunda hem partinin vizyonu ve misyonuna uygun olanlar aday gösterilecek" diye konuştu.

Diğer partilerin aday adayı bulamadığını ifade eden Taş, "AK Parti'den arkadaşlara teklif götürüyorlar. Kendinize güvenmiyorsunuz, bizim adaylarımıza bunu teklif ediyorsunuz. Diğer partilere giden arkadaşlarımın da amacı hizmet etmek değil, hizmet olsa mevcut partinle yola devam edersin aday gösterilmesen bile diğer arkadaşlarına güç verirsin. Ben aday yapılmadım deyip, her yeri oynayan siyasetçiden olmadık. Hizmet etmek için arkadaşlarımız mücadele ediyorlar. Giden arkadaşların üyeliklerini de sildik. Giden arkadaşlara başarılar, yolları açık olsun bizimle bir daha yol yürüme şansları yok."

19 ilçede de meclis üyelerini itinayla seçeceklerinin altını çizen Taş, "Meclis üyelerimizi seçerken dikkat edeceğiz. Mütevazi, hizmet edecek, gönüllere girecek, vizyon sahibi olan, dürüst ahlaklı ilkeli tevazü sahibi olan arkadaşlarımız bizden aday olacak. Seçilince meclis üyesi teşkilata gelmemeye başlıyor. Teşkilata karşı tevazü sahibi olan, 'küçük dağları ben oluşturdum' diyen kişileri yazdırmayacağım. Hem teşkilatçı hem çevresinde sevilen kişileri yazacağız. Bizim için meclis üyeleri bu dönemde çok çok önemlidir" ifadelerini kaydetti.

"Muratpaşa'da 2 aday"

Muratpaşa ilçesinde 2 adaylarının olduğunu belirten Taş, "Birini tercih edeceğiz. Onun bilgilerini bugün vereceğiz. Ardından Genel Merkez bir hafta sonra adayları çağırmaya başlayacak. Muratpaşa için 3-4 kişi gelebilir ama net iki isim var. İsim veremem, CHP merakla bekliyor. Biz kendi hesabımızı iyi biliyoruz. Büyükşehir Belediye başkanımız başarılıdır. Temayülde de hangisi önde çıkarsa bir aday belli olacak, o aday mülakata gidecek. 10 Aralık'ta büyükşehir adayımız, 31 Aralık'a kadar da ilçe belediye başkan adaylarımız belli olacak" diye konuştu.

Taş, Muratpaşa'da adaylardan birinin Süleyman Evcilmen olmadığını söyleyerek, parti tabanının görüşlerini önemsediklerini kaydetti.

"Güvenlik soruşturması"

İbrahim Ethem Taş, aday adayları ve meclis üyelerinin gerekli güvenlik incelemesinden geçtiğini dile getirerek, "Sadece FETÖ değil DHKPC, PKK, diğer terör örgütleri ile bağlantısı olanlar aday gösterilmeyecek. Birinci derece yakınları uyuşturucu madde suçlarına da bulaşanları da değerlendirmeye almayacağız" dedi.

"Oyumuz 4 puan arttı"

Taş, büyükşehir aday adaylığı için iki kişinin olduğunu ama bugüne kadar bir başvuru yapmadıklarını söyledi.

Döşemealtı ilçesinde 9 aday adayı olduğunu kaydeden Taş, "19 ilçeye talibiz. 12 olan belediye sayımızı artıracağız. Kemer korkuyor, tir titriyor. Döşemealtı AK Belediyeciliği özledi. Ne olursa olsun alacağız" diyerek son seçime göre oylarının 4 puan artığını ve yüzde 37-38'lere ulaştıklarının altını çizdi.

"Böcek görüşmesi"

"CHP'nin Büyükşehirde Ümit Uysal ön plana çıkarsa ve Muhittin Böcek'in, AK Parti'yle görüştüğü ve Menderes Türel'e rakip olmak istediği gibi görüşleri nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Taş, "Muhittin Böcek daha önce partimize gelmeyi çok istedi. Ama nasip olmadı. Bu Muhittin Böcek ve partimizden de kaynaklanmış olabilir. Şu anda böyle bir şey yok. Muhittin Böcek, büyükşehire aday gösterilmezse Konyaaltı'na aday gösterileceğini zannetmiyorum. O noktada ne yapar, oraya da dönmez. Bizi mi destekler ne yapar bilmiyorum. 2009 ve 2014 seçimlerinden önce görüşmelerimiz oldu Konyaaltı Belediye Başkanıyken. Şu anda yeni bir görüşmemiz yok. O dönmemde Konyaaltı için partimize geçmeyi görüşmüştük. Ama o dönemde olmadı. İki taraftan da birer adım atıldı orta köprüde buluşamadık kenarda kalındı" açıklamasını yaptı.

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