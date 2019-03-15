AK Parti Adayından Kartal İçin 44 Proje

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, aday ve proje tanıtım toplantısında vaat ettiği 44 projeyi anlattı.

"Sevdamız Kartal için büyük hayallerimiz var. Ne vaat ediyorsak, beyannamede neyi yazıyorsak hepsinin kaynağı, karşılığı var" diye konuşan AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, aday ve proje tanıtım toplantısında "Kartal'ın hak ettiği hizmetler; dört dörtlük Kartal için 44 proje" diye ifade ettiği 44 projeyi anlattı. Taşyürek, konuşmasında Kartal'ın değişime hazır olduğunu vurguladı.

KARTAL DEĞİŞİME HAZIR

Kartal'ın değişimi için elinden gelen desteği vereceğini ifade eden Taşyürek, "Kartal değişime hazır. Bugün baharın başlangıcı. Kartal'da 10 yıldan bu yana beklediğimiz bahar, inşallah 1 Nisan'da gelecek. Kartal'ın ufukları, hizmet baharına gebe. Müşterek sevdamız Kartal için büyük hayallerimiz var. Ne vaat ediyorsak, beyannamede neyi yazıyorsak hepsinin kaynağı, hepsinin rasyoneli, hepsinin karşılığı var. Allah 'Geleceğin güzel Kartal'ı' hayalimizi birlikte gerçekleştirmeyi nasip etsin" dedi.

KARTAL İÇİN 44 PROJE

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek'in Kartallı vatandaşlara sunduğu 44 proje ise şöyle:

1-Kartal Havaray

2-Millet Bahçesi ve Doğa Tarih Müzesi

3-Kartal Kent Meydanı

4-Engelli Çocuklar Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi

5-Kartal Stadyumu

6-Kartal Yuvası Sosyal Tesisi

7-Nostaljik Nizam Plajı ve Tema Park

8-Kartal Merkez

9-İstanbul Balkonu Seyir Terası

10-Kartal Macera Vadisi

11-Kartal Millet Bahçesi

12-Ertuğrul Gazi Kültür Merkezi

13-Çavuşoğlu Kültür Merkezi

14-Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi

15-Esentepe Kültür Merkezi

16-Atık Toplama ve Ayrıştırma Merkezi

17-Çınaraltı Lale Meydanı, Lale Merkezi ve Araştırma Merkezi

18-Kartal Sivil Toplum Merkezi

19-Çok Katlı Spor Kompleksi

20-Yakacık Spor Tesisi

21-Orhantepe Spor Tesisi

22-Soğanlık Sağlıklı Yaşam Kompleksi

23-Özel Çocuklar Kafe

24-Genç Yaşam Merkezleri

25-Kartal Ligi ve Semt Kulüpleri

26-Girişimcilik, İnovasyon ve İnsan Kaynakları Merkezi

27-Kartal Genç Kart

28-Gönülden Gönüle Yardım Merkezi

29-Refakatçi Misafir Evi

30-Semt Pazarları

31-Balıkçı Barınağı Yenileme ve İşlevlendirme

32-Aqua Park ve Olimpik Yüzme Havuzu

33-Binbir Çiçek Hobi Bahçeleri

34-Tarihi Çeşme Restorasyonları

35-Trafik Pisti ve Parkı

36-Mobil Klinik ve Otel

37-Kuzey Kartal İmar Yolu Ön Projesi

38-Yöresl El Emeği Göz Nuru Projesi

39-Bilim ve Teknoloji Geliştirme Merkezi

40-Yaşlılar İçin Sağlıklı Yaşam Merkezi

41-Oyun Sokakları

42-Kartal E-Spor

43-Kartal'ı Birlikte Yönetiyoruz

44-İmar ve Tapu Problemleri Çözüm Masası

KARTAL BELEDİYE MECLİS ÜYE ADAY LİSTESİ BELİRLENDİ

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, 31 Mart yerel seçimler sonrasında zaferle ayrılacağı takdirde vaat ettiği projeleri aktardıktan sonra Kartal Belediye Meclis Üye Adaylarını tanıttı. Programda 37 AK Parti Kartal Belediye Meclis Üyesi açıklandı.

Program sonrasında protokol katılımcılar, adaylar ve vatandaşlar arasında hatıra fotoğrafları çekildi. - İstanbul

Kaynak: DHA