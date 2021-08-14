Aizanoi Antik Kenti'nde turizm canlandırılacak

KÜTAHYA'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde turizmin canlandırılması amacıyla yöresel ürünlerin satılacağı pazar ile atölyeler kurulacak, golf araçları ve kayıklarla turlar düzenlenecek.

KÜTAHYA'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde turizmin canlandırılması amacıyla yöresel ürünlerin satılacağı pazar ile atölyeler kurulacak, golf araçları ve kayıklarla turlar düzenlenecek.

Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde turizmin canlandırılması amacıyla yürütülecek projeler için basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Vali Yardımcısı Aydın Börü, AK Parti Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz ile kazı ekibi katıldı.

'KÜLTÜR TURLARI DÜZENLENECEK'Aizanoi'de yeni bir dönemin başladığını ifade eden Vali Yardımcısı Aydın Börü, "Eskilerin bir sözü vardır; 'Taş üstüne taş koyanın yanında olmak gerekir' diye. Aizanoi'de taş üstüne taş konuluyor. Yeni halini hayal etmek gerekiyor. Bu bir sabır istiyor. İnşallah çalışmalar tamamlandığında Penkalas Çayı'nda kayıklar yüzecek, Kütahya'mız Türkiye'de önemli bir turizm destinasyonu olacak. Dumlupınar, Domaniç, Frig Vadisi, Hisar Kalesi, tarihi konaklarıyla kültür turları düzenlenecek" diye konuştu.SANAL GERÇEKLİK GÖZLÜKLERİYLE TARİHTE YOLCULUKZafer Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle Aizanoi'de hayata geçirilecek projeler hakkında bilgi veren Koordinatör Kutlu Eser, bölgeye hediyelik eşya, tekstil ve çini atölyeleri ile yöresel ürünlerin satılacağı bir pazarın kurulacağını belirterek, "Kayıkların yüzeceği Penkalas Çayı'nın peyzajı gerçekleştirilecek. Elektrikli golf araçlarıyla gezinti yapılabilecek. Ayrıca 7 mekanda 20 farklı senaryo canlandırılacak, ziyaretçiler bu hikayeleri sanal gerçeklik gözlükleriyle tarihte yolculuğa çıkacak" dedi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ise, kazı ekibinin 12 ay boyunca çalışmalarını yürüteceğini belirterek, "Valiliğimizin önderliğinde bir siyasi birlikteliğin örneği olarak özel bir çalışma stratejisi güdüyoruz. Biz hayal ettik. Kütahya'nın, Çavdarhisar'ın, Aizanoi'nin kültür turizmi anlamında çok önemli bir destinasyon merkezi olması için tüm bakanlıklar olarak bu çalışmaya imza atmak istiyoruz. Yeni bir kazı ekibimiz var. 12 ay boyunca burada çalışacaklar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç