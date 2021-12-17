Aizanoi Antik Kenti kazısında 'Herkül'ün mermer heykeli bulundu

ÇAVDARHİSAR, KÜTAHYA (DHA) - KÜTAHYA'nın Çavdarhisar ilçesinde, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Aizanoi Antik Kenti'ndeki Penkalas çayında yürütülen kazı çalışmaları sırasında, Yunan mitolojisinde 'Herakles' olarak bilinen yarı tanrı 'Herkül'ün baş kısmı olmayan mermer heykeline ulaşıldı. Kazı Koordinatörü Prof. Dr. Gökhan Coşkun, bulunan heykelin arkeoloji literatüründeki 'dinlenen Herakles' tiplemesi ile uyumlu olduğunu belirterek, "Her ne kadar baş kısmı korunmamış olsa da üzerindeki aslan postundan hareketle Herakles olduğunu çok kolay bir şekilde anlayabiliyoruz" dedi.

Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde, Kütahya Müze Müdürlüğü ve Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü tarafından 120 kişi ile yürütülen kazı çalışmaları sürüyor. Tarihi M.Ö. 3000'li yıllara dayanan ve tiyatro, stadyum, Zeus Tapınağı ile Agora gibi tarihi yapılarıyla dönemin metropolislerinden biri olduğu düşünülen antik kentte kazılar, Penkalas çayında yoğunlaştırıldı. Çalışmalar sırasında mitolojide aşk ve güzellik tanrıçası 'Afrodit' ile şarap tanrısı 'Dionysos' heykellerinin baş kısmının ardından Yunan mitolojisinde 'Herakles' olarak bilinen yarı tanrı 'Herkül'ün heykeline ulaşıldı.

Çaydan çıkarılan heykel, arkeolojik incelemeye alındı.