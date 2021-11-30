Ağlayan 2 aylık bebeğini döven babaya gözaltı (6) - Haberler
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Ağlayan 2 aylık bebeğini döven babaya gözaltı (6)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ağlayan 2 aylık bebeğini döven babaya gözaltı (6)

'EN AĞIR CEZAYI ALMASI İÇİN BAKANLIĞIMIZ DAVAYA MÜDAHİL OLACAK'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep'te, babası Yunus Göç tarafından ağladığı için dövülen 2 aylık Cihan bebeğin görüntülerine ilişkin açıklama yaptı.

GAZİANTEP (DHA) - 'EN AĞIR CEZAYI ALMASI İÇİN BAKANLIĞIMIZ DAVAYA MÜDAHİL OLACAK'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep'te, babası Yunus Göç tarafından ağladığı için dövülen 2 aylık Cihan bebeğin görüntülerine ilişkin açıklama yaptı. Görüntülerin, kamuoyuna yansıması üzerine Bakanlığın ilgili birimlerince gerekli tedbirlerin alınması için derhal harekete geçildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Yoğun bakımda tedavisi devam eden mağdur çocuğumuzun, tedavisinin daha sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla, hakkında sağlık tedbir kararı alınması için adli mercilere başvuru yapılmıştır. Ayrıca anne için de 6284 sayılı kanun kapsamında tedbir kararı alınması için süreç başlatılmıştır. Baba, adli merciler tarafından tutuklanmıştır. Failin mümkün olan en ağır cezayı alması için Bakanlığımız tarafından davaya müdahil olunacaktır. İnsani hassasiyetlerle bağdaşmayan, son derece vahim bu görüntülere erişimin engellenmesi için de başvuruda bulunulmuştur."

ANKARA, -


Babası tarafından darbedilen bebeğin tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor

Babası tarafından darbedilen bebeğin tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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