Birbirini tanımayan üç akraba ailenin bir arada yaşamak zorunda kalmasıyla başlayan hikâye hem birbirinden komik anlara sahne olacak hem de üç aile aralarındaki bağı kuvvetlendirerek izleyiciyi ekrana bağlıyor. Peki, Aile Saadeti 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Konağın bahçesindeki kuyuya düşen Metin, herkesi şok eder. Metin'in orada ne aradığı, neden düştüğü ve en önemlisi hayatta olup olmadığı bilinmemektedir. Olayın duyulmaması için Harun'un öncülüğünde tüm aile sessiz kalmaya karar verir. Aynı zamanda, konağın miras yoluyla Tekin'e geçmesini engellemek için de birlik olurlar. Ancak bu birliktelik çok geçmeden çatırdamaya başlar. Herkes birbirini suçlar, eski defterler açılır, korkular ve sırlar gün yüzüne çıkar.

Metin'in kaybolması mahallede fark edilince Asker Abi ve Bahtiyar konağa baskın yapmak için plan yapar. Aynı gece, Saadet Hanım'ın sırlarla dolu günlükleri Avukat Fikri'nin ofisinden çalınır. Tekin ise konağı kaybetmemek için hem Fikri'nin geçmişini araştırmaya hem de Hakkı'nın tehditlerinin izini sürmeye başlar.

Öte yandan hastaneye kaldırılan Doberman geçmişiyle yüzleşirken, Tekin'in kendisine gösterdiği güveni hak etmeye çalışır. Maya'nın desteğiyle konakta umut dolu bir iyileşme süreci başlar. Ancak her iyileşmenin ardında eski bir yara yeniden açılır.

AİLE SAADETİ KONUSU NE?

Yüzyıllık bir konağın kapılarını aralayan hikayede; üçüncü derece akraba olduklarını dahi bilmeyen üç farklı ailenin yolları kesişiyor. Geçmişin yükleriyle, yarım kalmış duygularıyla konağa gelen karakterler aynı çatı altında kalmanın bedelini birlikte iyileşmeyi öğrenerek ödüyor. Her biri başka bir yerden geliyor ama 'aile' olmanın anlamını yeniden hatırlıyorlar.

Birbirini tanımayan üç akraba ailenin bir arada yaşamak zorunda kalmasıyla başlayan hikâye hem birbirinden komik anlara sahne olacak hem de üç aile aralarındaki bağı kuvvetlendirerek geniş aile olma yolunda ilerleyecek.

AİLE SAADETİ OYUNCULARI

Akraba olup birbirlerini hiç tanımayan üç farklı ailenin yollarını kesiştiren 'Aile Saadeti'nin kadrosunda Burak Dakak (Murat), Buse Meral (Gönül), Vildan Atasever (Tülay), Hakan Yilmaz (Tekin), Fatih Al (Harun), Hakan Karsak (Emin), Esra Kızıldoğan (Öykü), Sibel Aytan (Maya), Kürşat Demir (Doberman), Ahmet Mark Somers (Fikri), Volkan Uygun (Hakkı) ve Zerrin Sümer (Salime) ve Suat Sungur (Asker Abi) yer alıyor.

AİLE SAADETİ CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Aile Saadeti dizisini ATV ekranlarından izleyebilirsiniz.

AİLE SAADETİ 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aile Saadeti 6. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gönül ev bulmak için Fikri'den yardım ister. Fikri, ona bu yardım karşılığında konakta olanları haber vermesi için iş teklif eder.

Murat, Tekin'in şirketinde işe başlar. Şirkette herkes beklenen büyük bir anlaşmanın arifesinde dört koldan çalışırken Tekin ise bir hayli gergindir. Gözü hala konakta olan Tekin, Doberman ile konağa bir ziyaret gerçekleştirir. Ancak bu ziyaret konaktakiler tarafından yanlış anlaşılınca işler Tekin ve Doberman için beklendiği gibi gitmez.

Emin, işporta işine girer; sokakta Metin'i görüp peşine düşer. Harun'la birlikte Metin'i takip ederken Murat'a da haber verirler. Murat, eski bir numarayla Metin'e yaklaşıp onu konakta çatı katına saklarlar. Murat, Harun ve Emin, onu konuşturmak için büyük bir çaba sarf ederler. Roman'ın Metin'i görmesiyle tüm konak çatı katındaki gizli misafirden haberdar olur.

Konaktakiler konağı satma fikrini değerlendirmek için bir araya gelirler. Ancak Metin'in beklenmedik tavırları herkesi tedirgin eder. Sonunda işler iyice karışır ve olanlar olur…

AİLE SAADETİYAŞANMIŞ HİKAYE Mİ?

Aile Saadeti dizisi tamamen kurgu bir senaryoya dayanıyor. Gerçek bir yaşam öyküsünden uyarlanmış ya da biyografik bir dizi değil. Senaryosu, komedi ve dram unsurlarını başarıyla harmanlayan Burak Aksak tarafından yazıldı. Aksak, özellikle "Leyla ile Mecnun" gibi kült projelerle tanınan ve yaratıcı anlatım diliyle bilinen bir senarist.