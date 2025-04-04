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Aile hekimleri açık mı? Aile Sağlığı Merkezleri ne zaman açılacak?

Aile hekimleri açık mı? Aile Sağlığı Merkezleri ne zaman açılacak?
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Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak ilan edilmesinin ardından, birçok vatandaşın merak ettiği sorulardan biri de "Aile hekimleri bugün açık mı?" oldu. 4 Nisan 2025 Cuma günü, sağlık hizmetlerinden faydalanmak isteyenler, Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve sağlık ocaklarının açık olup olmadığını araştırıyor ve sağlık ocaklarının mesai saatlerini araştırıyor. Peki, aile hekimleri bugün açık mı? Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) bugün hizmet veriyor mu? İşte, detaylar…

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak duyurulmasının ardından, vatandaşlar resmi kurumların çalışma düzenine dair detayları araştırmaya başladı. Özellikle sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyenler, "Aile hekimleri bugün görev başında mı?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, 4 Nisan Cuma Aile Sağlığı Merkezleri bugün açık mı? Sağlık Ocakları ne zaman açılacak? İşte, Sağlık Ocaklarının güncel çalışma saatleri ve açılış bilgileri…

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ BUGÜN AÇIK MI? (4 NİSAN)

Bayram tatili süresince aile hekimleri görev yapmayacak. Ancak acil sağlık hizmeti ihtiyacı olan vatandaşlar, bu süreçte hastanelerin acil servislerinden 24 saat kesintisiz şekilde yararlanabilecek.

Aile hekimleri açık mı? Aile Sağlığı Merkezleri ne zaman açılacak?Aile hekimleri açık mı

Poliklinik hizmetleri, 2 Nisan Çarşamba gününden itibaren yeniden aktif hale gelecek. Tatil bitiminde ise Aile Sağlığı Merkezleri (ASM), 7 Nisan Pazartesi günü normal çalışma düzenine geri dönecek. Bu süre zarfında sağlık hizmetine ihtiyaç duyan kişilerin, yalnızca acil durumlar için hastanelerin acil bölümlerine başvurmaları tavsiye ediliyor.

Aile hekimleri açık mı? Aile Sağlığı Merkezleri ne zaman açılacak?Aile Sağlığı Merkezleri ne zaman açılacak

Genel uygulamalara göre sağlık ocaklarının çalışma saatleri sabah 08.00'de başlar ve 17.00'ye kadar devam eder. Öğle arası genellikle 12.00-13.00 saatleri arasındadır. Ancak saatler illere ve sağlık merkezlerine göre küçük farklılıklar gösterebilir.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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